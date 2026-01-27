Prefeitura informa que será realizada Borrifação Residual Intradomiciliar em imóveis especiais; confira cronograma

Publicada em 27/01/2026 às 11h05
A Prefeitura de Nova Mamoré, por meio do Setor de Controle de Endemias, informa que será realizado o serviço de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) em imóveis especiais, conforme cronograma previamente divulgado.
A ação tem como objetivo o controle e a prevenção de endemias, seguindo rigorosamente as diretrizes técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, contribuindo para a segurança sanitária dos ambientes públicos e coletivos do município.
Cronograma de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI)
27/01/2026
Escola Jorge Teixeira
Creche Profª Lucimar
Horário: a partir das 08h30
30/01/2026
Rodoviária Municipal
Prefeitura Municipal
Horário: a partir das 14h00
02/02/2026
UBS Eleniza Felix
UBS Mª Inácio de Aguiar
Horário: a partir das 14h00
03/02/2026
Escola Paraíso da Criança
Escola Paulo Freire
Horário: a partir das 08h30
Observações Importantes
-Não é permitida a circulação de pessoas durante a borrifação;
-O retorno ao ambiente é autorizado após 30 minutos;
-Portas e janelas devem permanecer abertas durante a aplicação;
-O acompanhamento da equipe só é permitido com uso de EPI adequado (máscara, óculos de proteção e roupas longas);
-Não lavar as superfícies após a borrifação;
-Equipamentos eletrônicos devem ser devidamente cobertos, pois o produto utilizado pode causar danos;
-A ação segue a Nota Técnica nº 6/2025 – CGARB/DEDT/SVSA/MS.
A Prefeitura de Nova Mamoré conta com a colaboração de todos para o sucesso da ação e a segurança dos servidores e usuários dos espaços públicos.
