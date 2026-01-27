Prefeitura informa que será realizada Borrifação Residual Intradomiciliar em imóveis especiais; confira cronograma
Por Assessoria
Publicada em 27/01/2026 às 11h05
A Prefeitura de Nova Mamoré, por meio do Setor de Controle de Endemias, informa que será realizado o serviço de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) em imóveis especiais, conforme cronograma previamente divulgado.

A ação tem como objetivo o controle e a prevenção de endemias, seguindo rigorosamente as diretrizes técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, contribuindo para a segurança sanitária dos ambientes públicos e coletivos do município.

 Cronograma de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI)

 27/01/2026

 Escola Jorge Teixeira
 Creche Profª Lucimar
 Horário: a partir das 08h30

 30/01/2026

 Rodoviária Municipal
 Prefeitura Municipal
 Horário: a partir das 14h00

 02/02/2026

 UBS Eleniza Felix
 UBS Mª Inácio de Aguiar
 Horário: a partir das 14h00

 03/02/2026

 Escola Paraíso da Criança
 Escola Paulo Freire
 Horário: a partir das 08h30

 Observações Importantes

-Não é permitida a circulação de pessoas durante a borrifação;

-O retorno ao ambiente é autorizado após 30 minutos;

-Portas e janelas devem permanecer abertas durante a aplicação;

-O acompanhamento da equipe só é permitido com uso de EPI adequado (máscara, óculos de proteção e roupas longas);

-Não lavar as superfícies após a borrifação;

-Equipamentos eletrônicos devem ser devidamente cobertos, pois o produto utilizado pode causar danos;

-A ação segue a Nota Técnica nº 6/2025 – CGARB/DEDT/SVSA/MS.

A Prefeitura de Nova Mamoré conta com a colaboração de todos para o sucesso da ação e a segurança dos servidores e usuários dos espaços públicos.

