Prefeitura de Porto Velho realiza sorteio de ambulantes para o Baile Municipal e Curumim Folia

Publicada em 27/01/2026 às 10h45
Falta pouco para o início do Bera Folia, o Carnaval oficial da Prefeitura de Porto Velho, que contará com mais de 25 blocos de rua, levando cultura e entretenimento à comunidade. Por esse motivo, a participação dos trabalhadores informais é fundamental para assegurar o bom andamento das festividades.
Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Porto Velho realizará o sorteio dos ambulantes credenciados para atuarem no Baile Municipal e no Curumim Folia, eventos que acontecem neste fim de semana no Mercado Cultural, localizado na região central da capital rondoniense.
O Baile Municipal marca oficialmente o início do Carnaval, com a apresentação do Rei Momo e de sua Corte. Já o Curumim Folia é voltado às crianças e famílias, oferecendo diversas atrações e atividades recreativas.
O sorteio será realizado no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com início previsto para as 10h. A Seinfra está localizada na Rua Aparício de Moraes, 3186, no bairro Industrial, que fica na Zona Norte de Porto Velho.
Aberto a todos os interessados, o sorteio garante um processo justo, democrático e transparente na definição dos ambulantes que poderão atuar nos espaços públicos, respeitando critérios previamente estabelecidos e reafirmando o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a organização do comércio informal e a igualdade de oportunidades.
Na próxima semana, a Prefeitura abrirá um novo chamamento, desta vez voltado aos ambulantes que irão trabalhar durante os desfiles dos blocos carnavalescos pelas ruas da cidade. Fique atento e não perca essa oportunidade.
Texto: João Paulo Prudêncio
