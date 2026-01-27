Hospital de Guajará-Mirim conquista o selo da Organização Nacional de Acreditação de qualidade e segurança

Publicada em 27/01/2026 às 09h15
O Hospital Regional de Guajará-Mirim, Dr. Julio Perez Antelo, recebeu no sábado, 24, o selo da Organização Nacional de Acreditação (ONA), avaliação voluntária e rigorosa de qualidade e segurança em serviços de saúde no Brasil. Focada na segurança do paciente, ela avalia hospitais, clínicas e laboratórios em três níveis (Acreditado, Pleno e Excelência), sendo reconhecida internacionalmente pela International Society for Quality in Health Care (IsQUA).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a certificação representa um avanço para a saúde pública do estado. “O selo da Organização Nacional de Acreditação é um reconhecimento internacional que demonstra que estamos no caminho certo em relação aos investimentos na saúde, a segurança do paciente e a eficiência dos serviços prestados”, destacou.
A unidade inaugurada pelo governo de Rondônia, no dia 8 de março de 2025, vem contribuindo para o fortalecimento da rede pública, realizando entre março a dezembro, cerca de 29.274 exames, 10.748 consultas médicas, 6.166 consultas multi assistenciais e 8.371 procedimentos cirúrgicos.
O superintendente da Organização Nacional de Acreditação (ONA), Péricles Góes, explicou que o selo indica o atendimento aos critérios de qualidade e segurança exigidos pelo processo de acreditação. “A avaliação analisa como o hospital organiza seus processos e como garante a segurança do paciente no dia a dia. A certificação mostra que a unidade atende aos padrões definidos e está estruturada para oferecer um cuidado mais seguro”, afirmou.
Para o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, a conquista representa um avanço significativo para a saúde pública estadual. “Esse reconhecimento fortalece o desenvolvimento da nossa rede de saúde e reafirma que a qualidade deve ser um princípio fundamental do serviço público”, afirmou.
