“O Agente Secreto” é indicado ao Bafta 2026 em duas categorias

O cinema brasileiro voltou a ganhar destaque no cenário internacional com O Agente Secreto, que entrou na lista de indicados ao British Academy Film Awards 2026. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (27), colocando o longa nas disputas de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original. A cerimônia está marcada para o dia 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o filme enfrentará produções internacionais de peso. Na categoria de filme em língua não inglesa, concorre com Apenas Um Acidente, Sirat, A Voz de Hind Rajab e Valor Sentimental. Já em roteiro original, disputa espaço com Eu Juro, Marty Supreme, Valor Sentimental e Pecadores.
A narrativa é ambientada em 1977, em pleno período da ditadura militar brasileira. A trama acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses ligados à indústria de energia, ele passa a sofrer perseguições e ameaças, sendo obrigado a se esconder para sobreviver.
O desempenho do longa também se reflete no público: a produção já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de espectadores, consolidando-se como um dos maiores sucessos recentes do cinema nacional.
A indicação ao Bafta se soma a uma sequência de reconhecimentos importantes. Na última quinta-feira (22), o filme já havia sido lembrado pelo Oscar 2026 nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, enquanto Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator.
Ainda neste mês, O Agente Secreto venceu o Globo de Ouro como Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Wagner Moura também saiu premiado, conquistando o troféu de Melhor Ator em Filme de Drama. Na disputa de Melhor Filme de Drama, o longa acabou superado por Hamnet.
