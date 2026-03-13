Esposa de Bruce Willis cria fundo para pesquisa sobre demência após diagnóstico do ator

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 15h39

Durante um evento beneficente dedicado ao combate à demência frontotemporal, a modelo Emma Heming Willis anunciou a criação de um fundo voltado ao financiamento de pesquisas e ao apoio de cuidadores. A iniciativa, batizada de Fundo Emma & Bruce Willis para Pesquisa sobre Demência e Apoio a Cuidadores, leva o nome do ator e da esposa.

O anúncio ocorreu na última quinta-feira (12), durante o evento Hope Rising, promovido pela Associação para a Degeneração Frontotemporal. Na ocasião, Emma também recebeu o prêmio Susan Newhouse & Si Newhouse de Esperança, concedido em nome de Bruce Willis. As informações foram divulgadas pela revista norte-americana People.

A ação tem relação direta com a realidade vivida pela família desde que o ator, conhecido mundialmente pela franquia “Duro de Matar”, foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2023. A doença faz parte de um grupo de condições neurodegenerativas que afetam comportamento, linguagem e funções cognitivas.

Durante o discurso no evento, Emma comentou como a experiência com a doença mudou sua percepção sobre os desafios enfrentados por familiares e cuidadores. “Essa jornada me abriu os olhos para as realidades que tantas famílias enfrentam quando um ente querido vive com demência frontotemporal”, afirmou.

Segundo ela, o novo fundo pretende fortalecer iniciativas científicas voltadas ao estudo da DFT e ampliar redes de apoio para quem acompanha pacientes no dia a dia. “Com este fundo, minha esperança é ajudar a aprofundar a compreensão da DFT e garantir que as famílias que a enfrentam se sintam vistas, apoiadas e menos sozinhas. Bruce sempre foi generoso e bondoso, e sei que ele ficaria orgulhoso de ver este esforço ajudando famílias que enfrentam essa doença”, declarou.