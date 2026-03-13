Simone Mendes revela que filho iniciou acompanhamento para estimular crescimento

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 15h46

A cantora Simone Mendes contou aos seguidores que decidiu iniciar um acompanhamento médico voltado ao desenvolvimento físico do filho mais velho, Henry, de 11 anos. A artista explicou que buscou orientação especializada para acompanhar o crescimento do menino.

A revelação foi feita na última quinta-feira (12), quando Simone publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o filho durante uma consulta com o médico Miguel Liberato. Segundo a cantora, a decisão de iniciar o acompanhamento também levou em consideração sua própria estatura.

“O Henry começou um tratamento para crescimento... Como vocês sabem, a mãe dele tem 1,52 m de altura e a gente precisa cuidar um pouquinho desta questão. A gente está superfeliz porque o Henry já cresceu quatro centímetros em seis meses”, afirmou.

De acordo com Simone, o acompanhamento envolve mudanças na rotina do garoto, incluindo alimentação equilibrada e prática de atividades físicas que favoreçam o desenvolvimento. Após a realização de novos exames, o menino passou a seguir um plano de acompanhamento pelos próximos meses.

A artista também comentou sobre a expectativa de altura para o filho e disse que o próprio Henry tem metas mais altas. “A ideia é que ele tenha um estirão e a gente consiga chegar a uma altura de 1,78 m. Ele queria 1,85 m, mas acho que não vai dar, não, porque a mãe (genética), não ajuda. Mas se chegar nesta altura, a gente já vai ficar superfeliz”, brincou.

Henry é fruto do relacionamento de Simone com o empresário Kaká Diniz. Além dele, a cantora também é mãe de Zaya, que recentemente completou cinco anos e teve o aniversário celebrado em uma festa que reuniu familiares e convidados.