Publicada em 27/01/2026 às 09h21
Rondônia inicia a semana com 2.326 vagas de emprego abertas, sendo 90 destinadas para aprendizes, distribuídas em diversos municípios do estado. As oportunidades estão disponíveis no Sistema Nacional de Emprego (Sine-RO), que atualmente conta com 6.865 empresas cadastradas. O destaque desta semana é para o cargo de Auxiliar de Linha de Produção, que concentra o maior número de vagas ofertadas.
O objetivo do governo de Rondônia é fortalecer a empregabilidade, aproximar trabalhadores das empresas e atender à crescente demanda do setor produtivo. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que atua de forma integrada para ampliar o acesso as oportunidades e estimular o desenvolvimento econômico nos municípios.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos realizados pelo governo do estado em infraestrutura, ambiente de negócios e apoio ao setor produtivo têm resultado diretamente na ampliação das vagas de emprego. “A forte presença de oportunidades na área de produção demonstra o aquecimento da economia e a confiança das empresas no crescimento do estado”, ressaltou.
DESTAQUE PRODUTIVO
Entre as vagas disponíveis, o cargo de Auxiliar de Linha de Produção se sobressai, com oportunidades concentradas principalmente nos municípios de Cacoal e Jaru, além de vagas destinadas para aprendizes. A função é estratégica para o setor industrial e agroindustrial, absorvendo mão de obra e gerando oportunidades tanto para trabalhadores experientes quanto para quem busca o primeiro emprego.
De acordo com o titular da Sedec, Lauro Fernandes, o sistema de intermediação permite acesso simples, transparente e gratuito às vagas. “Os interessados devem manter o cadastro atualizado, pois isso é fundamental para aumentar as chances de encaminhamento, especialmente em cargos com alta demanda, como o de Auxiliar de Linha de Produção”, destacou.
COMO SE INSCREVER
A candidatura pode ser feita diretamente pelo site ou aplicativo, permitindo ao candidato acompanhar cada etapa da seleção. Além disso, as unidades do Tudo Aqui oferecem atendimento presencial para auxiliar no cadastro e no encaminhamento às oportunidades.
Confira os destaque de algumas cidades:
PORTO VELHO
Vigilante (20 vagas)
Vigilante – PCD (10 vagas)
Vendedor (11 vagas)
Operador de Empilhadeira (5 vagas)
CACOAL
Auxiliar de Linha de Produção (25 vagas)
Assistente Administrativo de Laboratório (7 vagas)
Operador de Caixa (5 vagas)
Vendedor (7 vagas)
JI-PARANÁ
Vendedor (34 vagas)
Repositor de Mercadorias (15 vagas)
Operador de Caixa (7 vagas)
Atendente (6 vagas)
JARU
Auxiliar de Linha de Produção (14 vagas)
Desossador (8 vagas)
Embalador (8 vagas)
Estoquista (8 vagas)
