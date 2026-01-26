Mais de 800 atletas participam da 6ª Corrida do MPRO em diferentes categorias

Publicada em 26/01/2026 às 16h42
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou, na manhã deste domingo (25/1), a 6ª Corrida do MPRO, em Porto Velho, em comemoração aos 44 anos de atuação da instituição em defesa da sociedade. A manhã apresentava sereno, mas a condição climática não impediu a participação dos atletas. A iniciativa teve caráter solidário e resultou na arrecadação mais de 1.200 kits escolares, que serão destinados a crianças do Baixo Madeira.
O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, que também participou da corrida, destacou que o evento integra ações do MPRO voltadas à aproximação com a sociedade, ao incentivo à prática esportiva e ao apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade. “A Corrida do MPRO une saúde, convivência e solidariedade. É uma forma de incentivar o cuidado com a saúde e, ao mesmo tempo, contribuir para a educação de crianças que precisam desse apoio”, afirmou.
Inclusão
A corrida contou com categorias específicas para pessoas com deficiência, incluindo atletas cadeirantes, pessoas com deficiência auditiva/fala e pessoas com deficiência visual. Participante do percurso de 5 km na categoria cadeirante, Claudir Teixeira de Castro falou sobre a importância do esporte na vida dele e elogiou a iniciativa. “O esporte agrega muitas coisas: saúde, tira o estresse, melhora a vida. Eu estava há sete anos em cima de uma cama, depois de um acidente, e foi o esporte que me trouxe de volta. Hoje eu sou bicampeão brasileiro nos 800 metros e recordista brasileiro”, disse. Claudir veio de Ariquemes para participar da prova.
Superação
Na categoria deficiência auditiva/fala (5 km), o atleta Alberto de Oliveira Barreto ficou em 2º lugar e ressaltou que a corrida entrou na rotina dele em 2017, por incentivo da filha. Segundo ele, a prática passou a fazer parte do dia a dia com acompanhamento de treinos. “A corrida melhora em todos os aspectos: autoestima, qualidade de vida, bem-estar. A partir do momento em que você entra na corrida, as suas perspectivas melhoram”, afirmou.
Alberto também destacou a importância de iniciativas que ampliem a participação de pessoas com deficiência. “Os organizadores de corrida precisam olhar para esse exemplo do Ministério Público, para incentivar oportunidades para pessoas com deficiência. São poucas as corridas que realmente abrem espaço para todos”, disse.
Resultados
A seguir, confira os resultados da 6ª Corrida do MPRO, com os cinco primeiros colocados por categoria:
Geral – 10 km (masculino)
1. Sérgio Marcos – 34:06
2. Gilmar Bratiliere – 35:16
3. Luís Eduardo – 37:54
4. Ronaldo Vasconcelos – 38:05
5. Jerenilson Moraes da Silva – 38:13
Geral – 10 km (feminino)
1. Sara Lima – 40:45
2. Maria Rosângela – 41:17
3. Irene Aranha – 42:34
4. Odevania Silva Santos – 42:52
5. Ana Lúcia – 43:11
Geral – 5 km (masculino)
1. Kaio Pessoa – 16:17
2. Lincoln Aranha – 16:41
3. Arthur Franclin – 16:51
4. Fábio da Fonseca – 17:29
5. Vinícius Santos – 18:31
Geral – 5 km (feminino)
1. Katiane Cabral – 20:48
2. Maria Odaise Silva dos Santos – 21:19
3. Débora Taisa – 21:49
4. Carolina Santos Pinheiro de Jesus – 21:53
5. Fabiana dos Santos – 22:12
60+ – 5 km (masculino)
1. Herlândio Marques de Araújo – 19:47
2. Cloves Paula Silva – 20:35
3. Élio Ranucci – 21:31
4. Edvaldo Carneiro da Silva – 23:38
5. Francisco Santos – 28:33
60+ – 5 km (feminino)
1. Francisca Nunes da Silva – 24:27
2. Cleide Prado – 25:14
3. Evanilde Chaves Pereira Fonsêca – 27:13
4. Fátima Silva – 30:02
5. Isabel de Araújo – 30:12
Servidor – 10 km (masculino)
1. Cléber de Seixas – 39:04
2. Pedro Neves – 44:23
3. Marcos Chaves – 44:41
4. Felipe Magno – 44:59
5. Adão Lucas – 47:48
Servidor – 10 km (feminino)
1. Maira de Castro Coura Campanha – 51:29
2. Natália Feitosa – 53:29
3. Alyne Foschiani Helbel – 55:05
4. Sheila Regina Silva – 56:19
5. Aline Felipe – 58:35
Servidor – 5 km (masculino)
1. Miele Cristiano da Silva – 20:58
2. Valmir Chaves dos Santos Silva – 22:28
3. Luiz Zamora – 22:30
4. Fabiano Marques da Silva Santos – 22:32
5. Aldemir Bento Proênça – 23:24
Servidor – 5 km (feminino)
1. Elka Nunes – 25:34
2. Adriana Aguiar – 26:12
3. Narhima Meira – 27:20
4. Rhaquely Bentes de Sousa – 27:21
5. Eloisa Rocha da Silva – 27:38
Amputados – 5 km (masculino)
1. Tiago Prates de Oliveira – 23:04
2. Olímpio Ferreira Júnior – 30:09
3. Cristiano de Sousa – 44:46
Amputados – 5 km (feminino)
1. Luciana de Oliveira Souza Cavalcante – 34:50
Deficiência auditiva/fala – 5 km (masculino)
1. Igor Pereira Santos – 18:56
2. Alberto Oliveira Barreto – 20:23
3. Rafael Cristiano – 26:56
4. Gustavo Izaias – 32:46
5. Rafael Aparecido – 33:31
Deficiência auditiva/fala – 5 km (feminino)
1. Júlia Miqueleti – 33:56
2. Milena Nunes – 46:47
Deficiência visual – 5 km (masculino)
1. Anderson Antônio – 22:22
2. Franklin Pinheiro – 27:33
3. Romildo Silva – 38:10
Deficiência visual – 5 km (feminino)
1. Patrícia Garcia – 25:54
2. Daiane Santos Silva – 27:41
3. Fabiana Cunha – 29:22
4. Antônia Feitosa – 29:45
5. Helenira Beserra Nobrega – 31:17
Cadeirante – 5 km (masculino)
1. Edicarlos dos Santos – 13:50
2. Claudir Castro – 13:51
3. Jean Fernandes Rosa – 23:30
4. José Roberto Cândido Silva – 1:07:49
5. Endrel Vitor Pereira Lopes – 1:23:16
