Ji-Paraná vence o Gazin Porto Velho por 1 a 0 com gol de Lelo de pênalti
Por FFER
Publicada em 26/01/2026 às 08h30
Quem também se garantiu na rodada foi o Ji-Paraná, com casa cheia o Galo da Br bateu a equipe do Gazin Porto Velho por 1 a 0, com gol de Lelo de pênalti no final da partida.

Com esse resultado o Jipa também segue invicto na vice liderança com 6 pontos e a única equipe com 100% de aproveitamento na competição, com duas vitórias em casa.

Na próxima rodada o Gazin Porto Velho folga e o Galo da BR joga em Porto Velho com o Barcelona.

Esportes Rondoniense 2026
