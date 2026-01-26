Criminosos roubam R$ 20 mil de empresa de ônibus na rodoviária

Por rondoniaovivo.com
O assalto aconteceu na manhã desta segunda-feira (26) no estacionamento da rodoviária de Porto Velho (RO).
Criminosos roubaram aproximadamente R$ 20 mil de uma grande empresa de ônibus interestadual.
O dinheiro estava em uma caixa e seria levado de carro até a garagem empresa.
O encarregado contou que pegou o valor apurado no final de semana e ao entrar no veículo acabou surpreendido.
Um criminoso que estava na garupa de uma moto foi até o carro e armado exigiu o dinheiro.
Os criminosos na sequência fugiram do local em uma moto de cor vermelha. A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência.
