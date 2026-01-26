Primeira etapa do Plano Multinível de Prevenção às Queimadas alcança todas as regiões de Porto Velho

Publicada em 26/01/2026 às 10h51
Ao longo dos dias 18 e 23 de janeiro, o governo de Rondônia promoveu as ações da 1ª etapa do Plano Multinível de Prevenção às Queimadas e Incêndios Florestais, com atividades de conscientização realizadas em diferentes regiões de Porto Velho. A programação teve início na Avenida Farquar, em frente ao Palácio Rio Madeira (PRM), e se estendeu pela Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Centro, ampliando o alcance das orientações junto à população. A iniciativa foi realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) com execução da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), e apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO).
A atuação integrada entre os órgãos reforçou as ações educativas e preventivas, especialmente neste período que antecede a estiagem mais severa. Durante as atividades foram realizadas abordagens educativas, com a distribuição de mudas de plantas e materiais informativos, incentivando práticas sustentáveis e alertando sobre os impactos negativos das queimadas que afetam diretamente a saúde da população, a fauna, a flora e a qualidade do ar. A participação da comunidade foi destaque ao longo da semana, contribuindo para o êxito da ação.
Durante as atividades foram realizadas abordagens educativas e distribuição de mudas
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a prevenção é uma estratégia fundamental para reduzir os danos ambientais e proteger a população. “A gestão estadual tem trabalhado de forma planejada e integrada para enfrentar os desafios das queimadas. A conscientização da população é um dos pilares desse trabalho, porque preservar o meio ambiente é também cuidar da saúde das pessoas e garantir um futuro mais sustentável para Rondônia”, salientou.
A coordenadora de Educação Ambiental da Sedam, Deigna Laís Oliviak, ressaltou o envolvimento da comunidade durante as ações. “A receptividade da população foi muito positiva em todas as regiões por onde passamos. As ações não se encerram nesta primeira etapa; elas terão continuidade ao longo do ano, fortalecendo a educação ambiental e ampliando o diálogo com a sociedade sobre a importância da prevenção às queimadas e da adoção de práticas sustentáveis no dia a dia”.
Já o titular da Sedam, Marco Antonio Lagos, enfatizou a importância das parcerias institucionais para o sucesso da iniciativa. “Esse resultado é fruto do trabalho conjunto entre a Sedam e os órgãos parceiros. A integração com o Detran-RO, o BPA e o CBMRO fortalece as ações de prevenção e amplia o alcance das informações, tornando as políticas ambientais mais eficazes”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!