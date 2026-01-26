Pitty surge de biquíni, exibe tatuagens e agita seguidores

Publicada em 26/01/2026 às 11h29
Uma publicação despretensiosa foi suficiente para colocar Pitty entre os assuntos mais comentados das redes sociais neste domingo (25). A artista compartilhou uma sequência de imagens relaxando à beira da piscina, usando biquíni e exibindo algumas de suas tatuagens, em registros feitos em diferentes posições.
Aos 48 anos, Pitty recebeu uma enxurrada de comentários positivos. Seguidores destacaram a boa forma, a naturalidade das fotos e a postura confiante da cantora, que costuma manter uma relação discreta com a exposição de sua vida pessoal.
Conhecida por uma trajetória sólida no rock nacional, Pitty iniciou sua carreira no fim da década de 1990 e se consolidou no início dos anos 2000. O álbum Admirável Chip Novo marcou sua projeção nacional, com músicas como Teto de Vidro, Equalize e Semana Que Vem, consolidando seu nome entre os principais do gênero no Brasil.
No campo pessoal, a cantora anunciou em janeiro de 2025 o fim do casamento com o baterista Daniel Weksler, após quase 19 anos de relacionamento. Na época, informou que a decisão foi tomada de forma consensual e que ambos optaram por manter uma relação de amizade.
Pitty e Daniel são pais de Madalena, nascida em 2016. Desde então, a artista segue conciliando maternidade, carreira musical e uma presença pontual, porém sempre muito comentada, nas redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!