Aquisições ampliam tecnologia, conforto e logística escolar na rede estadual na volta às aulas

Publicada em 26/01/2026 às 11h17
Com investimentos em tecnologia, mobiliário, climatização e logística escolar, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) vem executando uma estratégia de modernização da rede estadual de ensino. As ações consideram as características geográficas do estado que possui extensas áreas de difícil acesso, comunidades ribeirinhas, indígenas e regiões afastadas dos centros urbanos.
Nos investimentos mais recentes, foram aplicados R$ 1,1 bilhão (um bilhão e cem milhões de reais) em aquisições que contemplam equipamentos de informática, aparelhos de ar-condicionado, mobiliários e veículos, distribuídos nas 405 escolas estaduais, incluindo 105 escolas indígenas. Dentro desse conjunto de ações, o governo realizou a entrega de oito ônibus escolares, 26 embarcações e recebeu a doação de três vans adaptadas pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO), além da destinação de 90 computadores, 90 monitores e nove impressoras multifuncionais, com investimento específico de R$ 8,4 milhões (oito milhões e quatrocentos mil reais).
O governador Marcos Rocha destacou que os investimentos em transporte e tecnologia educacional são fundamentais para garantir o acesso à escola. “O governo está atento às necessidades dos estudantes e trabalha para garantir que a educação chegue a todos, com novos ônibus, embarcações e equipamentos tecnológicos que fortalecem o caminho até a escola e ampliam as oportunidades de aprendizagem”.
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira explicou que as aquisições fazem parte de um planejamento que considera a realidade amazônica. “O trabalho envolve desde a melhoria da infraestrutura das escolas, com novos mobiliários e materiais pedagógicos, até o fortalecimento da frota de ônibus e embarcações escolares, atendendo as necessidades específicas de cada região”.
ÔNIBUS E EMBARCAÇÕES AMPLIAM O ATENDIMENTO
Além das embarcações destinadas ao atendimento de comunidades ribeirinhas e indígenas em municípios como Guajará-Mirim, Costa Marques, Alta Floresta d’Oeste, São Francisco do Guaporé e Porto Velho, os ônibus escolares também ampliam o acesso de estudantes às unidades de ensino, especialmente na capital.
A diretora da Escola Estadual de Ensino Especial Abnael Machado de Lima – Cene, em Porto Velho destacou a importância dos veículos acessíveis. “A nossa escola recebe alunos com deficiência de todas as regiões de Porto Velho e, hoje o nosso coração transborda de alegria por receber dois ônibus acessíveis”, afirmou.
