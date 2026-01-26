Parceria com povo Karitiana garante sementes para reflorestamento

Publicada em 26/01/2026 às 12h02
O povo Karitiana, uma das etnias indígenas históricas de Rondônia, firmou parceria com a Prefeitura de Porto Velho em uma ação que gera benefícios ambientais, sociais e climáticos. A iniciativa contribui para a recuperação de áreas degradadas e para a redução dos impactos provocados pelas mudanças climáticas no município.
A parceria consiste na doação de sementes de espécies nativas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). O material será utilizado em ações de reflorestamento urbano e no plantio em áreas degradadas, ampliando a cobertura vegetal da capital.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a iniciativa reforça o papel das populações indígenas como guardiãs da floresta e parceiras estratégicas na construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.
“A valorização do conhecimento tradicional indígena na preservação da biodiversidade é fundamental. Essa parceria nos orgulha e abre caminhos de diálogo e crescimento entre o nosso passado e o futuro que queremos para Porto Velho”, afirmou o prefeito.
Ao todo, mais de 10 toneladas de sementes nativas foram entregues pelo povo Karitiana. A ação também contribui para a geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades indígenas, ao mesmo tempo em que beneficia toda a população de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!