Dois homens são presos após disparos de arma de fogo durante festa

Publicada em 26/01/2026 às 13h40
Após denúncia de disparos de arma de fogo na noite de domingo, 25 janeiro durante uma festa realizada na Rua Delmiro João, esquina com a Avenida Dois de Junho, a Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências para localizar os suspeitos.
De acordo com as informações, o autor dos disparos deixou o local antes da chegada da guarnição. Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que indivíduos com as mesmas características estariam em uma conveniência. Ao chegar ao local, foi realizado cerco policial e abordagem.
No interior do estabelecimento, os militares localizaram um indivíduo apontado como autor dos disparos. Simultaneamente, outro suspeito, com características semelhantes, foi visto tentando sair pelos fundos de um posto de combustíveis anexo ao bar. Ambos estavam armados com revólver calibre .38.
Diante dos fatos, os dois homens foram detidos, juntamente com as armas apreendidas, e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
A Polícia reforça a importância das denúncias da população, que contribuem diretamente para a rápida atuação das forças de segurança e para a manutenção da ordem pública.
