CREA-RO se manifesta sobre pedágio da BR 364, câmara de Porto Velho poderá ter mudanças, Acir ou Confúcio representa centro-esquerda?

BR 364 – A iniciativa do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de Rondônia, engenheiro Nelson Rigoli seguida por outras entidades representativas no Estado, mas deveria ter uma abrangência maior. Rigoli alertou sobre os impactos econômicos e sociais da concessão da principal rodovia federal do Estado, principal eixo logístico do setor produtivo. A rodovia é estratégica para a Região Norte, e não somente para Rondônia, pois é fundamental para o escoamento das safras de grãos e da agropecuária, para exportação, e também o abastecimento regional, além de a integração logística com outros Estados. Na carta endereçada à Bancada Federal (senadores e deputados), o presidente do CREA-RO, solicita “uma atuação ativa dos deputados federais e senadores por meio de debates, audiências públicas e articulações institucionais”. E as demais entidades, sindicatos (patronais e de trabalhadores), por exemplo, estão aguardando o que?
Vereadores – Esta semana certamente teremos novidades sobre a composição da câmara de vereadores de Porto Velho. A Justiça Eleitoral (JE) deverá analisar as denúncias sobre irregularidades nas eleições de 2024, e que ainda, não foram apuradas. Dentre elas cotas de gênero, compra de votos, irregularidades na prestação de contas, além de outras. Já tivemos vereadores que perderam o mandato, como em Vilhena e, segundo os especialistas em política eleitoral a situação deverá se repetir em Porto Velho. Quem conhece a dinâmica de trabalho do desembargador Daniel Lagos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sabe que teremos celeridade em todos os processos apresentados à Corte Eleitoral. Quem praticou irregularidades certamente perderá o mandato.
Extraordinária – Os deputados estaduais se reúnem na tarde de hoje (26), a partir das 15h, para reunião extraordinária convocada pelo presidente Alex Redano (Republicanos-Ariquemes). Na pauta Projeto de Lei do presidente da Ale-RO, que garante prioridade, ou rematrícula, em instituições de ensino da rede estadual, para mulheres em situação de violência doméstica e familiar e seus dependentes; Projeto de Lei do deputado Alan Queiroz (Podemos-PVH), que dispões sobre melhoria da comunicação entre as forças de segurança pública do Estado e suas viaturas na atuação nas zonas rurais, com a disponibilidade de acesso à internet e autoriza aos distritos e área de difícil acesso, e Projeto de Lei da deputada Taíssa Sousa (Podemos-PVH) para alteração na Lei 348 de dezembro de 1991, que declara de utilidade pública a Sociedade Pestalozzi de Porto Velho, para que tenha abrangência em todo o Estado.
Senador/governador? – Conforme as eleições deste ano vão se aproximando aumentam os comentários sobre pré-candidaturas de lideranças, que estejam em condições de enfrentar as urnas com sucesso, em outubro próximo. O empresário e ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, que também já foi prefeito de Ji-Paraná está entre os nomes em condições de concorrer a cargo eletivo. Sua inelegibilidade terminará em 26 de fevereiro e, a partir do dia 27 estará em condições de concorrer a cargo eletivo este ano. E Acir já teria definido que é pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Marcos Rogério, presidente regional do PL, que estaria se definindo como pré-candidato a governador. A outra vaga é de Confúcio Moura, presidente estadual do MDB, que estaria analisando se concorrerá à reeleição ou a governador, cargo que ele já ocupou em dois mandatos seguidos, ante de se eleger senador.
Senador/governador? II – Acir e Confúcio são políticos de centro-esquerda, e, caso ambos concorram ao Senado certamente o grupo ficará prejudicado. Confúcio disse em recente encontro dos membros do Caminhada Esperança, em Ji-Paraná, projeto organizado pelo Acir, que era pré-candidato a governador, inclusive, teria convidado o tio de Acir, Airton, que foi seu vice no primeiro mandato, para caminharem juntos rumo ao Governo do Estado nas eleições deste ano. Apesar de Acir já se manifestar publicamente, inclusive em seus órgãos de comunicação (jornais, rádios, TVs, sites), até com certa regularidade estão sendo “plantadas” notícias, que ele é candidato a governador. Acir é candidato, sim, mas a senador e, no caso de Confúcio optar pela reeleição, os votos de centro-esquerda serão divididos entre eles favorecendo os adversários. Como em política somar é fundamental, dividir é favorecer os adversários.
Pais e filhos deverão formar dobradinhas para candidaturas a deputado (federal e estadual) nas eleições gerais de outubro. Dois deputados estaduais já estariam com as duplas formatadas +++ O deputado Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) estaria disposto a concorrer à Câmara Federal tendo como parceiro o filho Wiveslando Neiva, que disputaria a Assembleia Legislativa (Ale). E o pai, Ezequiel, a uma das oito vagas a federal +++ Já com o ex-presidente da Ale-RO, deputado Marcelo Cruz (PRTB), ocorreria a inversão de cargos. Ele concorrendo à reeleição, e o pai, o vereador Evanildo Ferreira, pelo PRTB, partido que ele preside no Estado, à Câmara Federal +++ O Palmeiras venceu (3x1) o São Paulo no sábado (24) e aliviou um pouco a pressão sobre o técnico Abel Ferreira e o plantel, desde a goleada (4x) contra o Novorizontino no meio da última semana. Apesar de ser um clássico paulistano, o time tricolor há tempos não vem bem das pernas e está na 14ª colocação no campeonato +++ Vitória das mais expressivas a do Fluminense, no clássico Fla Flu de domingo (25), quando venceu por 2x1 o time considerado o melhor do Brasil. E de fato o Fluminense foi melhor e mereceu o resultado positivo.
