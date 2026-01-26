ENERGISA realiza Ideathon em busca de soluções para reduzir acidentes com a rede elétrica

Publicada em 26/01/2026 às 14h34
Acidentes na rede elétrica são uma realidade em todo o país e também preocupam Rondônia. Somente em 2025, o estado registrou 10 mortes envolvendo a rede de distribuição de energia elétrica, reforçando a urgência de ações voltadas à prevenção e à conscientização da população. Apesar dos treinamentos contínuos e das campanhas educativas, situações como ligações clandestinas, auto-religação, poda de árvores próxima à rede e uso de pipas continuam entre as principais causas de acidentes, muitas vezes fatais.
Com o objetivo de contribuir para a mudança desse cenário, a Energisa vai realizar no próximo dia 7 de fevereiro um Ideathon, uma maratona criativa e colaborativa em busca de ideias inovadoras e soluções para aumentar a segurança no entorno da rede elétrica. O evento será totalmente online, das 9h às 22h.
Em parceria com a Hackathon Brasil, organização especializada na promoção de hackathons, ideathons e workshops, universitários e profissionais já formados em áreas como tecnologia, inovação e engenharia estão convidados a enfrentar o seguinte desafio: Como podemos desenvolver soluções (ideias e boas práticas) eficazes para minimizar os riscos e garantir maior segurança da população no manuseio e proximidade com a rede elétrica?
Inscrições
As inscrições estão abertas e seguem até 4 de fevereiro, no site do evento. Cada participante deve se inscrever individualmente, mas a participação ocorre em equipes de no mínimo três e no máximo cinco pessoas. Quem não tiver equipe será integrado a uma durante o Ideathon. Para receber o certificado digital de participação, é necessário que o time cumpra todas as atividades propostas e envie o projeto final.
“Segurança é um valor muito importante para a Energisa. Temos um compromisso permanente com a comunidade e com a redução de acidentes envolvendo a rede elétrica, por meio de treinamentos e campanhas de conscientização. O Ideathon é uma oportunidade de buscar novas ideias, pensar fora da caixa e contar com o apoio da sociedade para encontrar soluções para um problema tão relevante, especialmente em estados como Rondônia”, explica Renato Deladea, gerente de Segurança do Grupo Energisa.
Com premiação total de R$ 10 mil — sendo R$ 5 mil para a equipe vencedora, R$ 3 mil para a segunda colocada e R$ 2 mil para a terceira —, o Ideathon busca propostas que utilizem tecnologia, como inteligência artificial, sensores, aplicativos ou sistemas de monitoramento; engenharia, com novos materiais, equipamentos de proteção ou metodologias de segurança; educação e conscientização, por meio de estratégias de engajamento comunitário; e inovação, com ideias viáveis de aplicação a curto e médio prazo.
O Ideathon da Energisa contará com até 150 participantes, respeitando a ordem de inscrição. Durante a maratona, profissionais da empresa estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e apoiar os times. As ideias serão avaliadas por uma comissão de executivos da Energisa, e o resultado final será divulgado no site do evento em 3 de março.
