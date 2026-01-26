Tráfego segue em meia pista na ponte do rio Riozinho na BR-364

Publicada em 26/01/2026 às 16h00
Condutores que utilizam a BR-364, no trecho entre Cacoal e Pimenta Bueno, enfrentam restrições no tráfego neste domingo devido a intervenções realizadas na ponte sobre o rio Riozinho. A passagem de veículos ocorre em sistema de “Pare e Siga”, exigindo atenção e paciência de quem transita pela região.
As informações foram registradas pelo repórter Diego Maia, que esteve no local e publicou vídeos e relatos em suas redes sociais. Segundo ele, por volta das 13h já havia sinalização indicando a operação em meia pista, motivada por problemas identificados na cabeceira da ponte.
No local, equipes da concessionária responsável pela rodovia executavam serviços de contenção, com o uso de máquinas e o depósito de grande volume de pedras às margens do rio, numa tentativa de conter processos de erosão próximos à estrutura. As imagens mostram trabalhadores atuando desde as primeiras horas do dia.
Questionados pelo repórter, funcionários informaram que os trabalhos começaram por volta das 7h da manhã. No entanto, não foi possível obter uma estimativa de conclusão, uma vez que apenas o encarregado da obra estaria autorizado a repassar esse tipo de informação.
Durante o acompanhamento, Diego Maia relatou preocupação com a situação da ponte. Segundo ele, é perceptível a vibração da estrutura com a passagem de veículos, o que reforça apreensões já existentes, uma vez que o local teria apresentado problemas anteriormente, incluindo registros de rachaduras.
Motoristas que seguem de Cacoal para Pimenta Bueno ou no sentido inverso devem se programar para eventuais atrasos e respeitar a sinalização implantada no trecho, que segue operando em sistema de “Pare e Siga”.
