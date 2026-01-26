Prefeitura realiza Audiência Pública de Prestação de Contas – 3º Quadrimestre de 2025
Por Assessoria
Publicada em 26/01/2026 às 15h52
A Prefeitura convida toda a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao 3º quadrimestre de 2025. Este é um importante momento de transparência, diálogo e acompanhamento das ações realizadas pela gestão municipal.

Data: 26/02/2026

Horário: 08h

Local: Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI)

Av. Tancredo Neves, nº 3960 – St. Institucional

O local foi definido em razão das obras de reforma na Câmara de Vereadores.

A participação da comunidade é fundamental para fortalecer a transparência e o controle social. Sua presença faz a diferença!

