Prefeitura realiza Audiência Pública de Prestação de Contas – 3º Quadrimestre de 2025

Publicada em 26/01/2026 às 15h52
A Prefeitura convida toda a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao 3º quadrimestre de 2025. Este é um importante momento de transparência, diálogo e acompanhamento das ações realizadas pela gestão municipal.
Data: 26/02/2026
Horário: 08h
Local: Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI)
Av. Tancredo Neves, nº 3960 – St. Institucional
O local foi definido em razão das obras de reforma na Câmara de Vereadores.
A participação da comunidade é fundamental para fortalecer a transparência e o controle social. Sua presença faz a diferença!
