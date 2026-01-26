Revista do TRT-14 abre chamada para artigos científicos e decisões judiciais

Publicada em 26/01/2026 às 17h01
A Comissão Especial da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região publicou o Edital n. 001/2026, que regulamenta o processo de seleção de artigos científicos e decisões judiciais para compor a próxima edição da Revista do TRT-14. O edital já está disponível e os trabalhos podem ser enviados até 30 de junho de 2026.
A iniciativa é coordenada pela desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, diretora da Escola Judicial do TRT-14, e tem como objetivo estimular a produção acadêmica e a divulgação de boas práticas relacionadas ao Direito do Trabalho.
Com o tema “Direito do Trabalho Contemporâneo, Inovação, Governança e Direitos Humanos”, a nova edição propõe reflexões sobre as transformações no mundo do trabalho e na gestão pública, incentivando o diálogo interdisciplinar entre operadores do Direito, pesquisadores e a sociedade.
A chamada aceita os seguintes tipos de texto:
- Ensaios teóricos ou técnicos;
- Relatos de experiências;
- Resenhas críticas;
- Sentenças e acórdãos com relevância jurisprudencial.
Os temas podem abordar desde o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho, até aspectos como governança pública, formação de magistrados(as) e servidores(as), diversidade no ambiente laboral e tendências jurisprudenciais.
Todos os textos deverão ser inéditos, obedecer às normas da ABNT e seguir as diretrizes editoriais descritas no edital. O material deve ser enviado por e-mail para [email protected] e acompanhado do Termo de Autorização para Publicação, conforme modelo disponível no edital.
A submissão e eventual publicação não geram remuneração, conforme autorização expressa dos autores.
