Revista do TRT-14 abre chamada para artigos científicos e decisões judiciais
Por Secom/TRT-14 (Ana Lages)
Publicada em 26/01/2026 às 17h01
Nos acompanhe pelo Google News

A Comissão Especial da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região publicou o Edital n. 001/2026, que regulamenta o processo de seleção de artigos científicos e decisões judiciais para compor a próxima edição da Revista do TRT-14. O edital já está disponível e os trabalhos podem ser enviados até 30 de junho de 2026.

>> Clique aqui para saber mais

A iniciativa é coordenada pela desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, diretora da Escola Judicial do TRT-14, e tem como objetivo estimular a produção acadêmica e a divulgação de boas práticas relacionadas ao Direito do Trabalho.

Com o tema “Direito do Trabalho Contemporâneo, Inovação, Governança e Direitos Humanos”, a nova edição propõe reflexões sobre as transformações no mundo do trabalho e na gestão pública, incentivando o diálogo interdisciplinar entre operadores do Direito, pesquisadores e a sociedade.

A chamada aceita os seguintes tipos de texto:

  • Ensaios teóricos ou técnicos;
  • Relatos de experiências;
  • Resenhas críticas;
  • Sentenças e acórdãos com relevância jurisprudencial.

Os temas podem abordar desde o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho, até aspectos como governança pública, formação de magistrados(as) e servidores(as), diversidade no ambiente laboral e tendências jurisprudenciais.

Todos os textos deverão ser inéditos, obedecer às normas da ABNT e seguir as diretrizes editoriais descritas no edital. O material deve ser enviado por e-mail para [email protected] e acompanhado do Termo de Autorização para Publicação, conforme modelo disponível no edital.

A submissão e eventual publicação não geram remuneração, conforme autorização expressa dos autores.

>> Acesse o edital completo e os anexos 

Geral Seleção
Imprimir imprimir