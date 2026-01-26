Conselho Municipal de Assistência Social em Porto Velho empossa novos membros

Publicada em 26/01/2026 às 16h05
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), deu posse aos novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em solenidade realizada na Casa dos Conselhos.
Os novos conselheiros atuarão no biênio 2026–2028 do CMAS, órgão colegiado, deliberativo e fiscalizador, responsável por acompanhar as ações da Política Municipal de Assistência Social, além de fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, assegurando a participação da sociedade civil no controle social.
Durante a solenidade, a secretária municipal de Inclusão e Assistência Social, Lucília Muniz, destacou a relevância do Conselho e o papel estratégico dos novos membros para a gestão 2026–2028.
“O CMAS é um espaço fundamental de participação democrática e controle social, que contribui diretamente para a formulação, o acompanhamento e a fiscalização das ações da assistência social em Porto Velho”, afirmou a secretária.
Dessa forma, os conselheiros empossados representarão o poder público e a sociedade civil, conforme estabelecido na legislação vigente.
