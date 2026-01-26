Deputado Lúcio Mosquini anuncia retomada das obras do viaduto do Trevo de Colorado do Oeste

Publicada em 26/01/2026 às 16h05
A retomada das obras do viaduto do Trevo de Colorado do Oeste, no Cone Sul de Rondônia, passou a ser projetada para o ano de 2026 após encaminhamentos recentes envolvendo os órgãos responsáveis. A estrutura, considerada estratégica para o fluxo viário da região, encontra-se paralisada em razão de entraves técnicos e de um impasse institucional entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a concessionária de energia Energisa.
Segundo informações divulgadas pelo deputado federal Lúcio Mosquini, os recursos destinados à obra foram garantidos ainda em 2019, no início de seu mandato parlamentar, e a execução chegou a ser iniciada pelo DNIT. O avanço, no entanto, acabou sendo interrompido por questões técnicas que escaparam à governabilidade direta do parlamentar, mas que permaneceram sob acompanhamento constante.
Ao longo do período de paralisação, foram mantidas cobranças formais e articulações com os órgãos envolvidos, com o objetivo de destravar o projeto. De acordo com o deputado, a pauta não foi abandonada em nenhum momento, e os diálogos com as partes responsáveis seguiram de forma contínua até que soluções administrativas fossem encaminhadas.
Com os impasses técnicos encaminhados, a expectativa agora é de que a obra seja retomada no próximo ciclo de execução, avançando de forma mais célere. O viaduto é apontado como fundamental para a segurança viária e para o desenvolvimento regional, especialmente por atender o tráfego das rodovias BR-364 e BR-435, e integrar a malha logística do Cone Sul rondoniense.
