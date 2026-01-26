Após apologia ao nazismo, Kanye West publica pedido de desculpas em jornal

Publicada em 26/01/2026 às 15h41
Às vésperas do lançamento de um novo álbum, o rapper Kanye West, que atualmente assina como Ye, voltou ao centro do debate público ao divulgar uma carta de desculpas em um espaço pago no The Wall Street Journal. O anúncio foi publicado nesta segunda-feira (26) e, segundo a Vanity Fair, o custo foi arcado pela própria Yeezy, empresa ligada ao artista.
No texto, Ye afirma estar arrependido das declarações e atitudes que protagonizou nos últimos anos, sobretudo aquelas associadas à apologia ao nazismo e a discursos de ódio. Ele diz que não é nazista nem antissemita e atribui o comportamento a um período em que estava mentalmente desconectado da realidade. “Lamento e estou profundamente envergonhado pelas minhas ações nesse estado”, escreveu.
A manifestação ocorre poucos dias antes da estreia de um novo trabalho musical, prevista para a próxima sexta-feira (30). O timing do pedido de desculpas chamou atenção por ocorrer após uma sequência de prejuízos profissionais, rompimentos com grandes marcas e restrições para apresentações públicas em diversos países.
As falas mais polêmicas de Kanye tiveram início em 2022, quando ele passou a declarar admiração por Adolf Hitler, expressar apoio a ideologias nazistas, comercializar produtos com suásticas e até lançar uma música intitulada Heil Hitler. A repercussão foi imediata e resultou em isolamento comercial e artístico.
No Brasil, os desdobramentos também foram significativos. Em 2025, um show anunciado em São Paulo acabou cancelado após posicionamento público do prefeito Ricardo Nunes e a abertura de um inquérito pelo Ministério Público de São Paulo. À época, a prefeitura deixou claro que não autorizaria eventos em espaços públicos envolvendo artistas associados à apologia ao nazismo.
Na carta, Ye afirma que o comportamento esteve ligado a um quadro severo de transtorno bipolar tipo 1, diagnóstico que, segundo ele, teria relação com um grave acidente de carro sofrido em 2002. O rapper relata que, no início de 2025, enfrentou “um episódio de mania de quatro meses, com comportamentos psicóticos, paranoicos e impulsivos”, período que descreve como devastador para sua vida pessoal e profissional.
Em outro trecho, ele reconhece o impacto causado às pessoas próximas: “Eu disse e fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Algumas das pessoas que eu mais amo, tratei da pior forma”, declarou. O artista também afirma ter enfrentado pensamentos suicidas durante a fase mais crítica.
Apesar do histórico recente, Kanye afirma que não busca indulgência pública. “Não estou pedindo simpatia nem um passe livre”, escreveu, pedindo apenas paciência enquanto tenta reorganizar a própria vida. Segundo ele, o foco agora é estabelecer uma rotina saudável, com tratamento médico, terapia e direcionamento da energia para projetos criativos “positivos e significativos”.
Ao final do anúncio, o rapper assina apenas como Ye e afirma estar, gradualmente, tentando reencontrar “o caminho de volta para casa”.
