“Nós estamos prontos”: Britney Spears é apontada como possível atração no Rio

Publicada em 26/01/2026 às 15h15
Um dos maiores eventos musicais gratuitos do país pode ganhar um nome de peso em 2026. A cantora Britney Spears é apontada como a principal atração internacional do projeto Todo Mundo no Rio, realizado anualmente na Praia de Copacabana. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira.
O evento, que chega à sua terceira edição, já recebeu artistas de projeção global como Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025. Para este ano, a escolha do nome internacional teria passado por negociações entre a Prefeitura do Rio e o patrocinador master, o Itaú, que buscava uma atração capaz de sustentar o alto investimento do projeto.
De acordo com a colunista, a prefeitura vinha sondando artistas de grande alcance, mas enfrentava dificuldades para viabilizar o cachê sem um patrocinador definido. O impasse teria sido resolvido após o Itaú demonstrar interesse em bancar um nome de forte apelo internacional, o que levou ao consenso em torno de Britney Spears.
A possível vinda ao Brasil ganhou força após uma publicação recente da cantora nas redes sociais, em que ela voltou a falar sobre apresentações ao vivo. Na mensagem, Britney descartou definitivamente shows nos Estados Unidos, mas deixou aberta a possibilidade de voltar aos palcos em outros países. “Nunca mais me apresentarei nos EUA por motivos extremamente delicados, mas espero estar sentada num banquinho com uma rosa vermelha no cabelo, presa num coque, me apresentando com o meu filho… no Reino Unido e na Austrália muito em breve”, escreveu.
A expectativa aumentou ainda mais na manhã desta segunda-feira (26), quando um dos responsáveis pela produção do comercial estrelado por Madonna para o Itaú publicou imagens de Britney Spears em suas redes sociais. Em uma delas, aparecia a frase “nós estamos prontos”; na outra, uma bandeira do Brasil, o que foi interpretado por fãs como um indicativo concreto da negociação.
O show, se confirmado, deverá ocorrer em maio, com estrutura montada em frente ao tradicional Copacabana Palace, mantendo o formato de apresentações gratuitas que marcaram as edições anteriores. Outros nomes internacionais chegaram a ser cogitados nos bastidores, entre eles Beyoncé, Adele, Shakira, Justin Bieber, Rihanna, Paul McCartney, Bruno Mars, a banda U2 e o grupo Coldplay.
