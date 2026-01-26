Rodovia 418 recebe melhorias no trecho entre Cacoal e Rondolândia, garantindo mais segurança na trafegabilidade

Publicada em 26/01/2026 às 15h48
[Com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade, o governo de RO avança nas intervenções de manutenção da malha viária estadual e executa a recuperação da pista com revestimento primário (encascalhamento) na RO-418, que liga o município de Cacoal ao município de Rondolândia, no estado do Mato Grosso. As obras são realizadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e contemplam 38 quilômetros em pontos estratégicos da rodovia, garantindo mais segurança e mobilidade para os usuários da rodovia, principalmente no período chuvoso.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a recuperação das rodovias estaduais é fundamental para fortalecer a economia e assegurar a qualidade de vida da população. “O encascalhamento nos trechos da RO-418 contribui diretamente para o escoamento da produção e a integração entre os municípios, por isso trabalhamos de forma contínua para manter as estradas em condições adequadas”.
De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, o serviço executado proporciona maior resistência à pista e contribui significativamente para a melhoria do tráfego, especialmente em trechos com grande circulação de veículos pesados.
O titular da 4ª Residência Regional de Cacoal, Jair de Almeida, detalhou que os serviços incluem a regularização e a aplicação de material adequado na via. “O trabalho está sendo executado de forma criteriosa, concentrando esforços para oferecer uma estrada segura e transitável”.
Já Leandro Risso, da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF) enfatizou que a atuação da equipe tem como foco garantir melhores condições de tráfego para quem utiliza a rodovia no dia a dia. “Acompanhamos de perto os serviços para que o revestimento primário traga mais segurança, conforto e tranquilidade aos motoristas, moradores da região e produtores que dependem da RO-418 para se deslocar e escoar a produção”.
