Fernando Máximo anuncia Castra + Rondônia em Cerejeiras com atendimentos nos dias 30 e 31

Publicada em 26/01/2026 às 16h15
O deputado federal Fernando Máximo anunciou, por meio de suas redes sociais, a realização de mais uma edição do programa Castra + Rondônia no município de Cerejeiras. A ação ocorrerá nos dias 30 e 31 de janeiro e oferecerá castração gratuita de cães e gatos, machos e fêmeas.
Segundo o parlamentar, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site oficial castramaisrondonia.com.br, onde os interessados também podem acessar informações detalhadas sobre o atendimento. O programa tem como objetivo contribuir para o controle populacional de animais, promover o bem-estar animal e auxiliar na prevenção de problemas de saúde pública.
Fernando Máximo destacou que a realização do Castra + Rondônia em Cerejeiras é resultado de uma articulação coletiva. O deputado agradeceu o apoio do prefeito Sinésio José, que colocou a estrutura da Prefeitura e suas equipes à disposição para viabilizar a ação no município.
O parlamentar também reconheceu o apoio dos deputados estaduais Luizinho Goebel, Ezequiel Neiva e Rosângela Donadon, além da atuação da Câmara Municipal de Cerejeiras. Foram citados os vereadores Selso Lopes, Gercimara Barbosa e Irlei Kreusch, entre outros parlamentares que contribuíram para a concretização do projeto.
