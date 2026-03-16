São Paulo e Flamengo brilham; Jogão entre Cruzeiro e Vasco; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 16/03/2026 às 09h45

São Paulo e Flamengo brilham no Brasileirão. No Tabelinha: Guaporé surpreende no Estadual e Rondônia celebra novos talentos no basquete e futebol feminino

São Paulo e Flamengo dominam a rodada do Brasileirão, enquanto o Vitória brilha em tarde de gala.

Brasileirão - O São Paulo segue imparável. Pela 6ª rodada, o Tricolor venceu o Bragantino por 2 a 1 e chegou aos 16 pontos. Na cola, Palmeiras e Fluminense venceram seus jogos e somam 13 pontos cada, com o Verdão levando a melhor no saldo.

A rodada ainda teve o Bahia surpreendendo o Inter no Sul e o Coritiba vencendo a primeira em casa. Destaque para o jogão entre Cruzeiro e Vasco: um 3 a 3 eletrizante que tirou a Raposa da lanterna. O Santos empatou o clássico com o Timão na Vila.

No sábado

Enfim, o Flamengo jogou como Flamengo. Sob o comando de Leonardo Jardim e observado por Carlo Ancelotti, o Rubro-Negro dominou o clássico e venceu o Botafogo por 3 a 0. Samuel Lino abriu o placar, Léo Pereira ampliou de falta e Pedro fechou a conta após a expulsão de Alexander Barbosa facilitar a missão.

Com o resultado, o Fla sobe para o 3º lugar com 10 pontos. Já o Fogão vive crise dramática: após o adeus à Libertadores, entra no Z-4 e amarga a 17ª posição.

O Vitória deu um show de criatividade e futebol! No sábado de Brasileirão, o time baiano homenageou o ator Wagner Moura, indicado ao Oscar, estampando nomes como "Capitão Nascimento" e "Pablo Escobar" nas camisas. Em campo, a estratégia funcionou: Renato Kaizer e Erick marcaram os gols do triunfo por 2 a 0.

A vitória levou o Leão à 11ª posição, enquanto o Atlético-MG, com time alternativo, amarga o 15º lugar. O técnico Jair Ventura celebrou os três pontos no dia do seu aniversário.

Tabelinha Rondoniense

Guaporé larga na frente no Estadual e o esporte de base de Rondônia celebra conquistas no basquete e no futebol feminino.

Estadual - O mata-mata do Rondoniense 2026 começou pegando fogo. O Guaporé aproveitou o fator casa e venceu o Porto Velho por 2 a 1, com gol decisivo de Mano, abrindo vantagem contra o atual tricampeão. Agora, o Jacaré joga pelo empate para chegar à final.

Já na capital, o líder Ji-Paraná segurou o Rondoniense e arrancou um empate em 1 a 1. Com tudo igual, a decisão ficou para quarta-feira (18). Quem vencer no Biancão carimba a vaga; novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Homenagem - O futebol feminino de Rondônia viveu um momento de reconhecimento neste sábado. O Rolim de Moura Esporte Clube homenageou o professor Edu Barros pelo trabalho no projeto CTDE da Escola Aluízio Pinheiro. Sob seu comando, talentos como Bia, Mel e Vick brilharam nos Jogos Escolares e agora seguem para clubes profissionais e o futsal universitário.

O evento também marcou a apresentação do "Tigre" para a disputa da Série A3 do Brasileiro e da Copa do Brasil Feminina. É a força da nossa base rumo ao cenário nacional!

JEBs - O basquete escolar de Rondônia já tem seus representantes para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) Sub-18. O Colégio Classe A deu um show na seletiva da FEERO, vencendo o Sapiens por 69 a 27 e carimbando o passaporte para Brasília. No feminino, a vaga ficou com a Escola Barão do Solimões.

A competição nacional acontecerá entre 11 e 18 de abril, com estrutura garantida pela CBDE. É o nosso Estado mostrando força e talento nas quadras de todo o país.