Flávio Bolsonaro se manifesta após críticas por dancinha alegre em Rondônia enquanto o pai está na UTI

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 09h35

PORTO VELHO, RO - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que esteve com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após participar de um evento político em Rondônia e declarou que levou ao hospital a notícia sobre o lançamento de uma chapa de pré-candidatos apoiada pelo ex-mandatário. A manifestação ocorreu nas redes sociais depois de repercussão de um vídeo gravado durante o ato político em Ji-Paraná, no qual o parlamentar aparece animado no palco enquanto o ex-presidente permanece internado em Brasília.

Segundo o congressista, a visita ocorreu logo após a agenda política realizada no estado. Ele relatou que informou ao pai sobre o resultado do evento que marcou o lançamento das pré-candidaturas do senador Marcos Rogério ao governo de Rondônia e de Fernando Máximo e Bruno Scheid ao Senado. De acordo com a publicação, Bolsonaro teria reagido positivamente ao receber a informação e demonstrado satisfação com a articulação eleitoral apresentada no encontro.

Flávio Bolsonaro afirmou ainda que sua atuação pública durante o evento seguiu uma orientação do próprio pai, que teria pedido que ele levasse “esperança ao povo brasileiro”. A declaração foi usada pelo senador para contextualizar sua presença no ato político e o comportamento registrado em vídeo durante o evento.

Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O ex-presidente apresentou febre alta, queda de saturação, sudorese e calafrios e recebe tratamento médico para um quadro de broncopneumonia bacteriana.

Também nas redes sociais, o ex-vereador do Rio de Janeiro e agora pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, relatou ter visitado o pai no hospital e afirmou que o ex-presidente insistiu em conversar sobre política durante o encontro. Segundo ele, mesmo internado, Bolsonaro continua acompanhando os acontecimentos nacionais e internacionais e mantém atenção sobre o cenário político.

Carlos afirmou ainda que o quadro clínico do ex-presidente segue considerado grave. De acordo com seu relato, os médicos informaram que os antibióticos administrados ainda não alcançaram o efeito máximo esperado e podem causar sobrecarga nos rins devido à intensidade do tratamento. Ele acrescentou que o pai continua sendo monitorado de forma permanente por equipe médica e permanece sob observação.

Carlos Bolsonaro também criticou interpretações feitas sobre o comportamento do irmão durante o evento político em Rondônia. Ele afirmou que narrativas sobre o episódio estariam sendo difundidas por setores que, segundo ele, tentam desgastar politicamente a família Bolsonaro. Na mensagem, declarou que seu pai havia orientado Flávio a seguir com suas atividades e aguardar boas notícias.



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