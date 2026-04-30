Deputada Lebrinha realiza caravana de proteção à mulher na BR-429 em Alvorada

Por Julia Cardoso

Publicada em 30/04/2026 às 16h11

A deputada estadual Lebrinha realizou, nesta quarta-feira (30), a Caravana Rede de Proteção à Mulher BR-429, no município de Alvorada do Oeste. A ação foi organizada em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, presidida pela parlamentar. O objetivo é orientar e incentivar a denúncia em casos de violência.

O evento reuniu autoridades locais e representantes de instituições. Participaram o prefeito Jair Luiz, o presidente da Câmara Diego Souza, o vereador Osmar, o representante da OAB, Dr. Jeferson Gomes de Melo, a juíza da comarca, Dra. Muriel Cleve Nicolodi, a vereadora de Seringueiras Juliane Crestani, o comandante da Polícia Militar Ananais, além da advogada e palestrante Dra. Rose Anne Barreto. A população do município também acompanhou a programação.

Com o tema “Proteger é dever do Estado, denunciar é um direito seu”, a caravana buscou ampliar o diálogo com mulheres em situação de vulnerabilidade. A ação orienta sobre direitos e canais de denúncia, além de reforçar a rede de apoio disponível.

“Denunciar é um direito de toda mulher. É por meio da denúncia que a rede de proteção pode atuar e garantir segurança para quem vive em situação de violência”, afirmou a deputada.

A iniciativa integra ações desenvolvidas pela parlamentar durante o mandato, incluindo campanhas de conscientização nas redes sociais, com foco na prevenção da violência e na promoção do respeito.

“É uma satisfação iniciar essa caravana em Alvorada do Oeste. A proposta é levar esse trabalho para outros municípios da BR-429, ampliando o acesso à informação e fortalecendo a rede de proteção às mulheres”, destacou.