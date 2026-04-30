Edimar Kapiche confirma pré-candidatura a deputado estadual e apresenta propostas para Rondônia

Por assessoria

Publicada em 30/04/2026 às 14h10

O vereador Edimar Kapiche, de Cacoal, confirmou que está trabalhando sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PSD para as eleições de 2026. O parlamentar foi o mais votado nas últimas eleições municipais no município e afirmou que a decisão surgiu a partir do reconhecimento ao trabalho realizado durante o mandato e do apoio recebido em diferentes regiões de Rondônia.

Segundo Kapiche, o projeto político está sendo apresentado à população de Cacoal, da região central e de outras cidades do estado.

“Estamos apresentando nossa pré-candidatura a deputado estadual para toda a população de Cacoal, da nossa região e de Rondônia. Por onde temos andado, graças a Deus, temos recebido muito reconhecimento e apoio nessa empreitada”, declarou.

O vereador destacou que Cacoal pode ampliar sua representatividade na Assembleia Legislativa de Rondônia e contribuir com pautas voltadas ao desenvolvimento estadual.

Entre as principais propostas anunciadas pelo pré-candidato estão o fortalecimento da segurança pública, valorização do servidor público, melhorias na saúde estadual, realização de concursos públicos para áreas essenciais e investimentos em hospitais regionais.

Na área da segurança, Edimar Kapiche defendeu novos concursos públicos para reforçar o efetivo da Polícia Militar de Rondônia, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Segundo ele, a medida pode ampliar o patrulhamento e melhorar a estrutura das forças de segurança.

“Precisamos melhorar o patrulhamento ostensivo nas cidades e garantir mais estrutura para as forças de segurança”, afirmou.

O parlamentar também declarou que pretende atuar em favor da valorização dos servidores estaduais, com foco em melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento prestado à população.

Na saúde, Kapiche citou a necessidade de ampliar o número de profissionais por meio de concursos públicos e reforçar investimentos nos hospitais regionais.

Ele lembrou ainda que preside a Frente Parlamentar de Vereadores em prol da saúde em Rondônia, movimento criado em 2021 para defender melhorias no setor e fortalecer o atendimento à população.

Ao confirmar a pré-candidatura, Edimar Kapiche disse estar confiante na possibilidade de representar Rondônia no Parlamento estadual.

“Espero muito em breve poder estar nessa candidatura, mostrando para a população que podemos representar e representar bem o estado de Rondônia.”

Com o anúncio, o nome de Edimar Kapiche passa a integrar as movimentações políticas voltadas às eleições estaduais de 2026 em Rondônia.