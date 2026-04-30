Deputada Lebrinha destina R$ 100 mil para farmácia básica do Hospital Regional de Governador Jorge Teixeira

Por Julia Cardoso

Publicada em 30/04/2026 às 13h50

A deputada estadual Lebrinha destinou R$ 100 mil para a aquisição de medicamentos para a farmácia básica do Hospital Regional do município. O recurso atende a pedido de Celso Leite e será utilizado no abastecimento da unidade de saúde.



O investimento integra um conjunto de mais de R$ 2,2 milhões já aplicados no desenvolvimento do município, contemplando áreas como saúde, infraestrutura, educação, produção rural e lazer.



A deputada realizou a entrega do recurso em agenda com o secretário de Saúde, Diego Mamedio. Durante a ocasião, agradeceu ao prefeito e à primeira-dama pela parceria na viabilização das demandas do município.



“A realização dessa entrega demonstra a responsabilidade com a garantia de recursos e, principalmente, com o atendimento direto à população que depende do sistema público de saúde”, afirmou a deputada.



A iniciativa busca o atendimento na rede pública de saúde e assegurar o abastecimento de medicamentos essenciais à população atendida pelo Hospital Regional. A parlamentar destacou ainda a continuidade das ações em parceria com o Governo de Rondônia, com foco na ampliação dos investimentos e no atendimento das demandas dos municípios do interior.