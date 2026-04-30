Corujão da Saúde completa um ano com mais de 15 mil atendimentos; só no último mês foram cerca de 1,5 mil consultas no período noturno

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 30/04/2026 às 14h16

O programa Corujão da Saúde, implantado na Unidade Básica de Saúde Manoel Amorim de Matos, na zona Sul de Porto Velho, completou um ano de funcionamento com números expressivos. Desde abril de 2025, a iniciativa já realizou mais de 15 mil atendimentos noturnos, oferecendo consultas, exames e pequenos procedimentos à população.

Antes visto como um projeto difícil de sair do papel, o Corujão se consolidou como uma alternativa importante para os moradores da região, que passaram a contar com atendimento médico fora do horário comercial, das 18h à meia-noite.

Além de ampliar o acesso à saúde básica, o programa também ajudou a desafogar a Unidade de Pronto Atendimento da zona Sul (UPA/Sul), reduzindo a procura por atendimentos de menor complexidade e permitindo que casos mais graves fossem priorizados.

De acordo com a gerente de Saúde da UBS Manoel Amorim de Matos, Taís de Souza Leite, somente no mês de março deste ano foram realizados aproximadamente 1.500 atendimentos.

“É um ano de serviço, e apenas no último mês de março foram em torno de 1.500 atendimentos. É um sucesso. Temos uma equipe qualificada, experiente e que presta um trabalho rápido e eficiente”.

A secretária municipal de Saúde (Semusa), Sandra Maria Perillo Cardoso, destacou que o Corujão da Saúde ampliou o acesso da população aos serviços básicos de saúde e fortaleceu a rede municipal de atendimento. “O programa se consolidou como uma alternativa importante para quem não consegue buscar atendimento durante o dia. Estamos falando de mais acesso, acolhimento e cuidado com a população, além de contribuir diretamente para reduzir a demanda nas unidades de urgência”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reafirmou o compromisso da gestão municipal com a continuidade do programa e parabenizou os profissionais envolvidos na iniciativa.

“O nosso projeto é que esse serviço continue, até porque já se consolidou ao longo desse último ano, principalmente entre os moradores da zona Sul de Porto Velho, que já conhecem bem essa UBS”.

A UBS Manoel Amorim de Matos está localizada na rua Angico, nº 5030, bairro Cohab, com atendimento do Corujão da Saúde das 18h à meia-noite.