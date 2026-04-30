Fundação de Cultura e Juventude convoca aprovados do Concurso Público Municipal nº 001/2024/FCJRM/RO

Por Assesssoria

Publicada em 30/04/2026 às 14h40

A Fundação de Cultura e Juventude publicou o Edital de Convocação nº 001/2026, referente ao Concurso Público Municipal nº 001/2024/FCJRM/RO, convocando os candidatos aprovados para os próximos procedimentos de admissão.

Os convocados deverão comparecer dentro do prazo estabelecido, munidos da documentação exigida, conforme descrito no edital. É fundamental que os candidatos fiquem atentos às orientações, datas e locais indicados.

O edital completo pode ser acessado no portal de transparência da Fundação de Cultura e Juventude, através do link abaixo: EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 001/2026