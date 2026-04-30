Cultura, turismo e esporte: Prefeitura fortalece investimentos estratégicos para Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 30/04/2026 às 14h58

A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue avançando com importantes ações voltadas ao fortalecimento da cultura, do turismo e da infraestrutura esportiva do município.

Nesta terça-feira 28/04, o secretário da SEMELC, Wedson Silva, cumpriu agenda oficial em Porto Velho, onde participou de reuniões estratégicas com a equipe da SEJUCEL (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer). Ao lado do diretor de Cultura Estadual, Robson, foram realizados os alinhamentos necessários para a liberação de recursos oriundos de emendas parlamentares, que serão destinados à realização da 4ª edição da tradicional Feira “Café com Milho”, um dos eventos mais aguardados pela população.

Ainda na capital, o secretário também esteve na SETUR (Superintendência Estadual de Turismo), em reunião com Maria Alciliadora e David, responsáveis pelo turismo estadual. Na ocasião, foi apresentada toda a programação da festa, além dos detalhes da “Festa Pomera”, evento que já se consolida como símbolo turístico de Espigão d’Oeste, fortalecendo a identidade cultural e impulsionando o desenvolvimento local.

Dando continuidade à agenda de trabalho na capital , nesta quarta-feira, as 14hs o secretário acompanhou a equipe de engenharia do Consórcio CINDECRONDÔNIA, responsável pela elaboração dos projetos, em tratativas sobre importantes obras de infraestrutura esportiva, incluindo o projeto de reforma do ginásio municipal, melhorias na iluminação e a revitalização do estádio, que já se encontra na fase final de ajustes.

A gestão municipal reforça, com essas iniciativas, o compromisso com o desenvolvimento cultural, a valorização das tradições e o incentivo ao esporte, promovendo mais qualidade de vida e oportunidades para toda a população.