Novas etapas do Encontro Pedagógico para Instrutores de Trânsito são promovidas em Rolim de Moura e Ji-Paraná

Por Luciane Gonçalves

Publicada em 30/04/2026 às 14h49

Em continuidade à formação promovida em diferentes regiões, o governo de Rondônia realizou, nos dias 27 e 28 de abril, mais uma etapa do V Encontro Pedagógico para Instrutores de Trânsito em Rolim de Moura. Já nos dias 29 e 30 de abril, a capacitação ocorre em Ji-Paraná, reunindo instrutores e proprietários de autoescolas, além de instrutores autônomos.

A iniciativa, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) tem o objetivo de promover um trânsito mais seguro, fortalecendo a atuação dos profissionais responsáveis pela formação de condutores, com alinhamento técnico, atualização pedagógica, abordagem de aspectos psicológicos na formação dos candidatos e, ainda, esclarecimentos de dúvidas diante das novas diretrizes que impactam o processo de habilitação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, instrutores bem preparados formam condutores mais conscientes e responsáveis. “Esse trabalho reflete diretamente na redução de riscos e na construção de um trânsito mais seguro para todos”, evidenciou.

FORMAÇÃO DESCENTRALIZADA

Com mudanças recentes no processo de habilitação, especialmente relacionadas à carga horária e aos critérios de avaliação, o encontro se tornou um espaço essencial de orientação e padronização das práticas adotadas no estado. Para garantir que os profissionais estejam alinhados às normas vigentes, a formação tem percorrido diferentes regiões. Além de Rolim de Moura e Ji-Paraná, a formação já aconteceu nas regionais de Vilhena e Cacoal. As próximas etapas contempladas são Jaru, Ariquemes, Guajará-Mirim e Porto Velho.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que “a proposta é levar conhecimento técnico e atualização diretamente aos municípios, fortalecendo a atuação dos instrutores e ajudando a promover mais segurança no trânsito.”

De acordo com a Diretora Técnica de Habilitação, Aline Lima Pinto, “o propósito do Detran-RO é capacitar e acompanhar esses profissionais, focando sempre na melhoria da formação dos futuros condutores. Nosso objetivo é alcançar um trânsito mais seguro, que evite lesões e cumpra nossa missão principal, que é salvar vidas”, frisou.

Instrutor autônomo no município de Ji-Paraná, Tamar Batista, declarou que a palestra da psicóloga foi um divisor de águas. “Saio daqui sabendo melhor como agir com aqueles alunos que possuem mais dificuldade de aprendizagem. Para mim, fazer parte foi excelente e muito importante para aprimorar meus conhecimentos profissionais”, disse.