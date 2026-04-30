Escola Pato Donald realiza 2º Encontro de Acolhimento com Mães Atípicas

Por Assessoria

Publicada em 30/04/2026 às 14h53

A escola Pato Donald, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – Semed e o Centro Municipal de Atendimento Especializado Multiprofissional, promoveu na última segunda-feira (27) o 2º Encontro de Acolhimento com Mães Atípicas, que teve como objetivo realizar palestras, troca de experiências e o fortalecimento de vínculos entre as participantes.

A iniciativa buscou incentivar a integração entre as famílias e a escola, que trabalham em conjunto na formação e desenvolvimento das crianças. As mães puderam falar de suas vivências e tirar dúvidas com as palestrantes Elizeth Calisto e Cleidiane Santos, além de professoras e psicopedagogas que atuam no Centro de Atendimento Especializado.

De acordo com a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Prates, o encontro é importante para contribuir com uma educação mais inclusiva. “A escola deve ser parte da rede de apoio das famílias, por isso é necessário realizar esta aproximação e garantir a evolução destes alunos”, destacou.