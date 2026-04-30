Vereadores devem prestar contas, partidos de centro-esquerda de Rondônia divididos no 1º turno, seria estratégia para as eleições em 2º turno?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/04/2026 às 14h00

Vereadores – O deputado federal Amom Mandel (Republicanos), do Amazonas, não está dando trégua aos vereadores. Há dias apresentou proposta para extinção de câmaras de vereadores em municípios com população inferior a 30 mil eleitores, e corte nos salários dos “nobres pares”. Agora tramita na Câmara Federal um novo projeto de lei (2.011/2026) relacionado a transparência parlamentar ao obrigar a criação de relatório com metas sobre o mandato, mecanismo para expor, “o que cada vereador realmente entrega à população”. Segundo argumentou o parlamentar na sua proposta, a medida, visa expor o que cada vereador disponibiliza à população em suas ações junto ao legislativo municipal. A proposta também busca sanar uma distorção crônica na política dos municípios, que é a atuação legislativa de os representantes do povo.

Vereadores II – Também consta do projeto de lei, a falta de critérios na fiscalização, e que os vereadores se limitam a presenças protocolares e ao uso de verbas de gabinete, sem que o eleitor consiga “medir o impacto real do mandato ou a relevância das propostas apresentadas”. Segundo Mandel, mandato público “precisa ter transparência e aceitar cobrança”. Também há proposta para desidratar a narrativa da propaganda política, muitas vezes baseadas em “ações assistenciais ou irrelevantes”. A medida, segundo Mandel, “não fere a autonomia dos municípios, mas estabelece um padrão ético e administrativo mínimo”. Argumenta o deputado, que o projeto visa separar quem exerce a função legislativa com seriedade de quem utiliza apenas a “presença decorativa”, e que a meta é renovar, atualizar a política no segmento. Caso o projeto vire lei, os municípios terão 180 dias para se adequarem a ele. Alguém acredita que o PL seja aprovado?!

Governador – Como as convenções partidárias, ainda, estão distantes (20 de julho a 5 de agosto), quando serão definidos os candidatos a presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e do Distrito Federal; deputados federais e Assembleias Legislativas, o quadro de pré-candidatos vai se alternando, o que é normal, e assim deverá continua nos próximos dois meses. O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que presidia o PSDB no Estado e hoje está filiado ao União Brasil, deixou o segundo mandato no final de 2024 com elevado índice de aprovação (acima de 70%) e está firme na pré-campanha como pré-candidato a governador. E assim vem ganhando espaços. Inclusive, tinha mandato de presidente da Associação dos Rondoniense dos Municípios-Arom, cargo que ocupou até o primeiro dia deste mês de abril, que está chegando ao fim, e trabalha a se dedica à pré-candidatura a governador. Chaves, inclusive, já tem um companheiro de chapa, o deputado estadual Cirone Deiró (UB), de Cacoal, como vice, e ambos já trabalham as pré-candidaturas na capital e no interior.

Governador II – Nos últimos dias um novo quadro com relação à sucessão estadual está se formando em Rondônia, e deverá mudar muito até as convenções. Em passado recente, o PT estaria fechado com o PDT, presidido no Estado pelo ex-senador e ex-prefeito de Ji-Paraná, Acir Gurgacz. Também compondo a parceria, o MDB, que tem o senador Confúcio Moura, na presidência regional. Há dias Acir anunciou, que o professor universitário e ex-secretário municipal de Porto Velho, advogado Vinícius Miguel, que preside o PSB no Estado é pré-candidato a governador com apoio do PDT. Está semana foi o MDB, que teria oficializado o nome do advogado e professor Pedro Abib à sucessão de o governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD. O PT tem como pré-candidato o ex-deputado federal Expedito Netto.

Governador III – O que se comentava com constância nos bastidores, era que o MDB e o PDT estariam cerrando fileiras com o PT nas eleições gerais deste ano, mas não é bem isso que estaria ocorrendo, devido aos últimos acontecimentos nos bastidores da política. Não há dúvidas, argumentam os especialistas, que existe compromisso de aliança no segundo turno, com relação à sucessão estadual nas eleições gerais de outubro. Como o PT normalmente vota fechado e representa de 18% a 20% dos votos válidos em Rondônia, o que se deduz é que os três partidos de centro-esquerda vão para o primeiro turno independentes e, quem for para o segundo turno receberá o apoio dos demais. E realmente não é uma visão imaginária, desde que os partidos de centro-direita, liderados pelo PL do senador Marcos Rogério, que preside o partido em Rondônia e pré-candidato a governador, não consiga a parceria do MDB ou o PDT no segundo turno. As próximas semanas prometem...

Respigo

Já estão em plena pré-campanha os pré-candidatos a governador Adailton Fúria, ex-prefeito de Cacoal, do PSD, senador Marcos Rogério, presidente estadual do PL, Expedito Netto (PT) e o advogado Samuel Costa (PSB). Mas somente Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho já tem um vice, o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal) +++ Hildon e Marcos Rogério já estão percorrendo o Estado mantendo contato com as lideranças e visitando órgãos de comunicação. Os demais, ainda, estão com o freio de mão puxado +++ Especialistas em previsões eleitorais garantem que não teremos governador eleito no primeiro turno como já citamos em tópico acima. E que o futuro governador e vice de Rondônia só serão eleitos no segundo turno +++ Sexta-feira é feriado nacional, 1º de maio, Dia do Trabalho. Comércio, repartições públicas (federal, estadual, municipal) só retornam às atividades normais na segunda-feira (4) mantendo somente os serviços essenciais +++ O Verão Amazônico (julho a novembro), quando as chuvas são esparsas na região está chegando. As chuvas que são intensas e diárias no Inverno Amazônico já diminuíram, mas em Porto Velho é difícil o dia em que não chove +++ Pela Copa Libertadores jogam Corinthians x Peñarol, às 20h, e Bolívar x Fluminense, 18h. Copa Sul-Americana jogam Vasco x Olímpia (18h) e Bragantino x River Plate (20h30.