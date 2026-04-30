Espaço de lazer da Sede Social do SINTERO ficará indisponível nesta sexta-feira (1º)

Por SINTERO

Publicada em 30/04/2026 às 14h13

O SINTERO informa que, nesta sexta-feira, 1º de maio, o espaço de lazer da Sede Social não estará disponível para uso regular devido à realização da Festa do Trabalhador e da Trabalhadora.

Na sexta-feira, 2 de maio, também permanecerá indisponível devido aos serviços de manutenção, organização e ajustes necessários.

A programação especial do dia 1° de maio terá início às 12h, com Costelão, e seguirá a partir das 20h com a grande festa, promovendo um momento de confraternização, celebração e valorização da categoria.

A Direção agradece a compreensão de todos e reforça o convite para que filiados, familiares e convidados participem desta importante celebração.