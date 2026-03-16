Auditores fiscais de Rondônia realizam IV CONEFISCO para debater Reforma Tributária e futuro da categoria

Por SINDAFISCO

Publicada em 16/03/2026 às 10h14

O Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia (Sindafisco) realizará, no dia 10 de abril de 2026, em Porto Velho, o IV Congresso Estadual dos Auditores Fiscais do Estado de Rondônia – IV CONEFISCO. O evento reunirá profissionais da carreira fiscal para discutir temas estratégicos relacionados ao presente e ao futuro da administração tributária no estado.

O congresso tem como objetivo promover um amplo debate sobre a atual situação da categoria, além de analisar os impactos da Reforma Tributária e suas consequências para o Estado de Rondônia e os municípios. Durante o encontro, também serão discutidas propostas de alteração do Estatuto do Sindafisco, bem como a definição do programa de trabalho da entidade para os próximos anos.

De acordo com o edital de convocação, assinado pelo presidente do Sindafisco, Mauro Roberto da Silva, todos os auditores fiscais estão convocados a participar do congresso, que será um espaço de diálogo, avaliação de cenários e construção de estratégias para o fortalecimento da categoria e da administração tributária estadual.

O IV CONEFISCO será realizado no Auditório do Hotel Larison, localizado na Avenida Carlos Gomes, nº 756, bairro São Cristóvão, em Porto Velho, das 9h às 17h.

A expectativa da organização é que o congresso contribua para alinhar posicionamentos da categoria diante das mudanças previstas no sistema tributário nacional, além de fortalecer a atuação institucional do sindicato na defesa dos interesses dos auditores fiscais e da administração tributária de Rondônia.