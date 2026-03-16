Encontro de Mulheres Empoderadas debate enfrentamento à violência de gênero em Theobroma

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 16/03/2026 às 10h08

A Prefeitura de Theobroma, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na sexta-feira (13), no Centro Comunitário São Cristóvão, o 5º Encontro de Mulheres Empoderadas. A atividade reuniu lideranças e moradoras do município para discutir temas relacionados à proteção e ao fortalecimento das mulheres.

Idealizado há cinco anos pela vereadora Vanessa Costa (PL), o encontro passou a integrar o calendário oficial de eventos do município. Segundo a parlamentar, a iniciativa busca criar um espaço de diálogo, acolhimento e troca de experiências entre mulheres da comunidade.

“É uma pausa na correria do dia a dia para lembrar que cada mulher carrega histórias, lutas, sonhos e uma grande capacidade de transformar o mundo ao seu redor. Quando mulheres se reúnem, não se trata apenas de uma programação no calendário, mas de um espaço de troca de experiências, de apoio e de acesso à informação. Muitas vezes, a mulher sai de casa cansada e retorna fortalecida, com novas ideias e com a certeza de que não está sozinha”, afirmou.

Violência doméstica e caminhos de proteção

A programação incluiu uma roda de conversa sobre a violência contra a mulher, problema estrutural ainda presente na sociedade. Durante a atividade, foram abordados temas relacionados à superação, à legislação de proteção às mulheres e aos caminhos jurídicos disponíveis para quem precisa buscar ajuda com o suporte da advogada Kenia Menezes. Também foram discutidos os impactos emocionais dessas situações e a importância da rede de apoio no rompimento de ciclos existentes com a colaboração de Thais Fernanda, do Instituto Você Ji-Paraná.

Para Keli Gonçalves, empreendedora rural no município de Jaru, que foi vítima de violência doméstica, participar do encontro foi um momento de reflexão. “Eu me senti privilegiada por participar desse momento de conscientização, mas também de cuidado e inspiração. Se toda a rede de proteção funcionar, haverá menos feminicídios. Uma frase que me deixou bastante pensativa foi que ‘a proteção começa na educação’. Ou seja, quando educamos nossos filhos para proteger as mulheres ao seu redor, damos um grande passo no combate à violência contra a mulher”, destacou.

Rede de apoio

A vereadora Sol de Verão (PL), também da cidade de Jaru e primeira procuradora especial da mulher de Rondônia, também participou do encontro, que acompanha desde a primeira edição. Durante a participação, a parlamentar destacou a importância da busca por apoio psicológico para superar situações de violência e seguir em frente, além do papel da rede de apoio nesse processo.

“Eventos como esse são importantes porque valorizam nossas mulheres e também levam informação e conhecimento. Momentos assim fortalecem, inspiram e mostram que, quando mulheres se unem, muita coisa boa pode acontecer”, afirmou.

Parcerias

A realização do encontro contou com o apoio do prefeito Gilliard Gomes (PSD), da Câmara Municipal de Vereadores, além de colaboradores e patrocinadores que contribuíram para a realização da iniciativa.