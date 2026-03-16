“O Agente Secreto” não vence e Brasil termina Oscar 2026 sem prêmios

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 10h07

Apesar da expectativa em torno da participação brasileira, o país não conquistou prêmios no Oscar 2026. O principal destaque da noite para o Brasil foi o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça, que chegou à premiação com quatro indicações, mas terminou a cerimônia sem estatuetas.

A produção disputava categorias de grande visibilidade, como Melhor Filme e Melhor Escalação de Elenco, porém acabou superada por “Uma Batalha Após a Outra”, longa que dominou a cerimônia ao conquistar seis prêmios. Já na categoria de Melhor Filme Internacional, o vencedor foi o norueguês “Valor Sentimental”.

Na disputa de atuação, Wagner Moura, protagonista de “O Agente Secreto”, também ficou sem o prêmio. Ele concorria como Melhor Ator, em uma indicação considerada histórica por ser a primeira vez que um brasileiro alcançou essa categoria. O vencedor da noite foi Michael B. Jordan, pelo filme “Pecadores”.

Outro brasileiro na lista de indicados era o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que concorria por seu trabalho em “Sonhos de Trem”, na categoria de Melhor Fotografia, mas também não levou a estatueta.

Nas redes sociais, a repercussão da cerimônia gerou uma série de comentários e memes. Internautas brincaram com o resultado da noite, usando o título do filme vencedor para resumir a participação brasileira como “uma derrota após a outra”.

Também houve quem recordasse a participação do Brasil na edição anterior da premiação. Em 2025, o filme “Ainda Estou Aqui” venceu como Melhor Filme Internacional, embora tenha sido derrotado nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz, na qual Fernanda Torres concorria.

Entre as manifestações de apoio, a atriz Tânia Maria, que atuou ao lado de Wagner Moura em “O Agente Secreto”, publicou uma mensagem direcionada ao ator:

“Wagner, meu filho, não se avexe com isso não. Você já não ganhou meu coração? Melhor que esse prêmio não existe não. Parabéns para esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também comentou o resultado e parabenizou os profissionais brasileiros indicados. Segundo ele, a presença de artistas e produções nacionais na premiação demonstra a força do cinema brasileiro e reforça o reconhecimento internacional conquistado em festivais e premiações ao redor do mundo.