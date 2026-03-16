Conta de energia em atraso? Clientes podem negociar débitos pelo celular com o aplicativo Energisa On

Por ENERGISA

Publicada em 16/03/2026 às 10h19

Clientes que possuem contas de energia em atraso podem negociar os débitos sem sair de casa, utilizando o aplicativo Energisa On. Pelo celular, é possível consultar valores pendentes, escolher condições de pagamento e formalizar acordos em poucos minutos.

A ferramenta digital funciona 24 horas por dia e está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para sistemas Android e iOS. A iniciativa busca facilitar o acesso ao serviço e evitar deslocamentos até agências presenciais.

“Hoje o cliente consegue resolver praticamente tudo pelo celular, inclusive negociar débitos. É um processo simples, rápido e que pode ser feito a qualquer momento”, afirma o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, Bernardo Moreira,

Como negociar pelo aplicativo

Após baixar o aplicativo Energisa On, o cliente deve fazer login utilizando CPF ou CNPJ e senha. Caso ainda não tenha cadastro, o registro pode ser feito dentro do próprio aplicativo.

Na tela inicial, no menu “Serviços”, basta acessar a opção “Negociação de débitos”. O sistema mostra todas as faturas em atraso vinculadas à unidade consumidora, com os valores atualizados.

Em seguida, o cliente pode escolher a forma de pagamento disponível, que pode incluir quitação à vista ou parcelamento, dependendo do valor do débito e das condições vigentes. Depois de selecionar a opção desejada, o acordo é confirmado diretamente no aplicativo.

Após a confirmação, o sistema gera automaticamente os boletos ou códigos de pagamento da entrada ou das parcelas.

Clientes em dia podem ganhar prêmios

Além de regularizar débitos, quem mantém a conta de energia em dia também pode concorrer a benefícios. A campanha Show de Prêmios Energisa incentiva o pagamento da fatura via Pix e já premiou mais de 40 clientes em Rondônia desde agosto de 2025.

A iniciativa segue até 30 de abril de 2026 e reúne sorteios mensais, roleta digital e premiações especiais, como descontos na fatura, cartões-presente e até três anos de energia grátis.

“Quem já tem o hábito de pagar a conta no prazo agora também pode ser recompensado por isso. O Pix trouxe mais praticidade para o pagamento e, com o Show de Prêmios, o cliente passa a ter benefícios extras”, destaca Bernardo.

Para participar, o cliente precisa se cadastrar no site pix.energisa.com.br, aceitar o regulamento da campanha e pagar a conta de energia utilizando o Pix. A partir do cadastro, o consumidor passa a ter acesso à roleta digital e também recebe números da sorte para concorrer aos sorteios realizados ao longo da campanha