Rocha acomoda aliados de Fúria; Podemos cresce em Rondônia; e Flávio Bolsonaro critica PT ao lançar Rogério

Por Sérgio Pires

Publicada em 16/03/2026 às 08h17

ALIADOS COMEÇAM A ASSUMIR POSTOS IMPORTANTES NO GOVERNO, DE OLHOS VOLTADOS PARA A ELEIÇÃO DESTE ANO

Pode-se utilizar quaisquer adjetivos, substantivos, analogias. Mas a verdade é que está iniciando, na reta final da administração Marcos Rocha, uma espécie de governo compartilhado. Ou seja, além de dar mais espaço aos seus novos companheiros do PSD, partido que comanda no Estado, Rocha está abrindo setores importantes na administração para indicados por seu candidato à própria sucessão, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Obviamente o Governador está mexendo em outras áreas e também escolhendo nomes a dedo, da sua confiança pessoal, embora Expedito Júnior, um dos nomes mais importantes do PSD, garanta que todos os novos secretários “foram escolha pessoal do Governador e não indicação do PSD”.

Expedito pondera que para a Secretaria das Finanças, o Marcos Rocha escolheu um técnico da sua extrema confiança. Para a Educação, outro técnico, que já atuou no Ministério Público e Tribunal de Contas, entre outras missões, além de chefe de Gabinete do prefeito Netinho, de Guajará Mirim. É difícil imaginar que, nos dois casos, ambos os indicados não tenham assumido suas funções sem o aval do aliado Fúria e dos líderes pedessistas.

Para Expedito, o fato do renomado médico, o neurocirurgião Edilton Oliveira ser de Cacoal e amigo de Adailton Fúria, pode ser apenas uma coincidência. Edilton não é filiado ao PSD e isso é real. Mas dificilmente se pode imaginar que ele assumiria a gigantesca e problemática Secretaria da Saúde sem uma conversa entre o Governador e aquele que ele trabalha para sucedê-lo.

O que se deduz, contudo, é que, mesmo que a troca de comando realizada em três as principais secretarias não possam ainda ser chamadas de ampla reforma administrativa, elas atendem os interesses do Governo mas, certamente também, dos seus principais aliados. Seria ingenuidade qualquer outra análise.

Virão ainda outras mudanças, para asfaltar o caminho e com os olhos voltados para a eleição de outubro. Os aliados ao governo rondoniense – e aí se incluem nominatas para o Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa – certamente também terão voz ativa nas mudanças feitas ou as que estão a caminho.

A verdade é que, a menos de sete meses do primeiro turno da eleição deste ano, eleger aliados, parceiros, companheiros e amigos do peito faz parte de qualquer planos e ações de um governante. Mesmo como no caso de Marcos Rocha, que tem dito reiteradas vezes que não será candidato ao Senado. O Governador certamente enfrentará uma campanha muito dura vinda da oposição e de antigos aliados e, por isso também, está se preparando com uma nova estrutura política ao seu lado, para enfrentar o que vem por aí.

Na vida real, a campanha eleitoral de 2026 já está em plena vigência. Fala-se em pré-campanha, mas é apenas para cumprir a hipocrisia da legislação eleitoral. A verdade é que a caça ao voto já começou, com muita força. E isso que ainda faltam 203 dias para o primeiro turno.

AO LANÇAR MARCOS ROGÉRIO AO GOVERNO, FLÁVIO BOLSONARO DIZ QUE “VOU RESGATAR O BRASIL DAS MÃOS SUJAS DO PT”

Foi um evento com grande público, discursos emocionados, homenagens a Jair Bolsonaro e onde a grande atração foi o filho dele, Flávio Bolsonaro, escolhido pelo pai para ser o candidato à Presidência da República. O encontro no Clube Vera Cruz, para lançamento de Marcos Rogério ao governo de Rondônia, reuniu muitas lideranças da direita e do conservadorismo rondonienses e serviu, ainda, para que Fernando Máximo assinasse ficha com o PL e fosse lançado ao Senado pelo partido.

No evento, também foi confirmado o nome do empresário Bruno Scheid como o segundo nome para entrar na briga pelas duas vagas ao Senado. Escolhido pessoalmente pela ligação forte com o ex-Presidente e a ex-primeira dama Michelle, Scheid também discursou, recebendo apoio do público.

Flávio Bolsonaro fez um longo pronunciamento, já na parte final do evento, depois de Marcos Rogério agradecer sua presença e dizer que o PL vai comandar o Estado, a partir do ano que vem. Flávio abordou a questão do pai, internado em estado grave mais uma vez e garantiu que o Brasil vai recuperar sua liberdade.

O presidenciável disse, em seu discurso, que vai “resgatar o Brasil das mãos sujas do PT”. Disse ainda que “nós temos o caminho da prosperidade pra seguir, falar de propostas, reforçar o nosso time partidário que vamos oferecer aqui ao povo de Rondônia, como uma opção para mudar a história de verdade do Estado”, falando a favor da candidatura de Marcos Rogério.

O senador ainda destacou que o objetivo das suas viagens pelo Brasil nessa fase da pré-campanha, objetiva consolidar uma chapa considerada mais forte para a disputa eleitoral.

PODEMOS CRESCE NA POLÍTICA REGIONAL E INDICA EUMA TOURINHO PARA COMANDAR ALA FEMININA DO PARTIDO

Euma Tourinho e Jaime Gazola são dois nomes entre os peso-pesados das urnas, ligados ao prefeito Léo Moraes e a quem ele quer ver eleitos para a Câmara Federal em outubro próximo. Ter o apoio de um prefeito que é considerado o mais popular entre todas as Capitais do Brasil, já dá às possibilidades de ambos de terem um handicap importante em relação a muitas outras candidaturas.

A juíza aposentada Euma Tourinho, por exemplo, está cada vez mais prestigiada dentro do partido. Nesta semana, num encontro em Brasília, ela foi oficializada como presidente o Podemos Mulher. Um vídeo divulgado nas redes sociais oficializou o evento, com a presença, claro, do prefeito Léo Moraes, mas também da presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu.

O Podemos é uma sigla em ascensão em Rondônia, graças à liderança do ainda jovem prefeito de Porto Velho. A tal ponto que pelo menos dois nomes importantes (o prefeito de Vilhena, Delegado Flori e o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo) estejam lutando para a indicação como o nome apoiado por Léo ao Governo. Flori já está há bastante tempo no partido e Camargo quer entrar na janela deste mês, aguardando ser o escolhido.

Enquanto isso, Euma Tourinho começa a comandar a ala feminina do partido, buscando novas lideranças que já possam participar da disputa eleitoral de outubro. Cada vez mais prestigiada e próxima a Léo Moraes, Euma também representa a Prefeitura da Capital em Brasília, em constante busca por convênios e recursos.

AINDA RESTAM VOZES – MESMO POUCAS – EM DEFESA DA PRODUÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA

Alguém, em são consciência, ainda aguenta ouvir tantos discursos recheados de ideologia e ações como destruir casas de famílias de produtores pobres e de pequenos garimpeiros, em nome do meio ambiente? Claro que tais medidas, além de servir para um discurso protecionista da floresta para permitir que ela seja tomada pelos interesses internacionais, também serve como discurso de palanque para uma minoria que gostaria de ver a população de mais de 25 milhões de amazônidas extinta, para que se preserve seus posicionamentos absolutamente contrários ao povo brasileiro e ao nosso desenvolvimento.

Quando os mesmos que defendem não tenhamos o reasfaltamento da BR 319; que anunciam catástrofes globais relacionadas com o aquecimento global, cuja teoria cada vez mais cientistas sérios combatem, não abrem a boca para protestar que famílias inteiras percam seus bens, suas propriedades e até o lar que construíram com tanto sacrifício, é porque perderam a noção de humanidade e colocam sua paixão por teorias irreais acima de qualquer questão lógica e decente.

O fiasco da COP 30, que custou bilhões de reais aos cofres públicos apenas para fazer média com interesses estrangeiros (e nem isso conseguiu), numa Belém do Pará que tem as maiores favelas do país e onde grande parte da população vive perto do esgoto e dos urubus, não serviu como lição e nunca vai servir. Na versão idiota, tudo foi ótimo e a vida do povão melhorou. Dá vontade de vomitar.

Ainda bem que existem personagens como o amazonense Plínio Valério e o rondoniense, o deputado federal Lúcio Mosquini, que, mesmo sendo vozes isoladas, ainda berram contra estas anomalias e contra a guerra declaração deste governo e suas forças policiais contra os produtores rurais, com exceção dos invasores do MST, que tem deles todo o apoio.

Rondônia e o Amazonas ainda têm quem as defenda. São poucos, mas suas vozes têm grande repercussão.

FÚRIA ENTREGA HOSPITAL PARA 800 ATENDIMENTOS/DIA E DIZ QUE REVOLUCIONOU A SAÚDE EM CACOAL

Uma obra gigantesca. Um hospital que poderá atender até 800 pessoas por dia e tratar em torno de 70, diariamente. Três salas de cirurgia, equipada com o que existe de mais moderno. “É a obra mais importante da minha administração”, comemorou o prefeito Adailton Fúria, ao entregar, nesta quinta-feira, o novíssimo Hospital Municipal. Fúria se entusiasma com razão. O hospital tem 50 leitos para internação e áreas destinadas ao acompanhamento de pacientes, inclusive com sofás que se transformam em camas. Os banheiros dos quartos são também de alta qualidade.

Além dos centros cirúrgicos, a unidade hospitalar contra ainda com sala para pequenas cirurgias, além de espaços voltados para diagnóstico e atendimento de urgência. O hospital também dispõe de equipamentos como ultrassom, raio X e eletrocardiograma. A estrutura inclui ainda sala vermelha para atendimento de casos graves e espaços destinados a procedimentos cirúrgicos. A previsão é que a unidade realize cirurgias como hérnia, vesícula, vasectomia, procedimentos pediátricos e intervenções por videolaparoscopia.

Ao postar um vídeo nas redes sociais, percorrendo quartos, salas, áreas de cirurgia e outros locais dentro do novo Hospital, o prefeito Fúria destacou que, em seus dois mandatos, até agora, conseguiu realizar o que chamou de “uma grande revolução na saúde pública de Cacoal”. A cidade, aliás, é considerada hoje a de melhor qualidade de vida em Rondônia e em grande parte da região norte.

Fúria é candidatíssimo ao Governo do Estado. Dois dias antes do seu principal adversário, Marcos Rogério, lançar-se candidato, o atuante prefeito de Cacoal, que é um grande marqueteiro, abre as portas de um grande hospital, sob aplausos de autoridades, convidados e do povão. Fúria está mostrando suas credenciais...

PREFEITURA BATE O MARTELO E CHAMA EMPRESA TERCEIRA COLOCADA NO PROJETO EMERGENCIAL. RESOLVERÁ?

Mais um capítulo da novela do lixo em Porto Velho, que continua sendo uma enorme dor de cabeça para a Prefeitura e um inferno para parte dos moradores da cidade, que estavam acostumados com o bom trabalho da Marquise e que, nos últimos seis meses, viram o serviço piorar muito. Mesmo com a união da Marquise com a EcoPVH, as duas empresas melhor colocadas na última licitação, a Prefeitura optou agora por chamar a terceira colocada, a Sistemma Assessor e Construções, que deve assumir a responsabilidade.

A decisão foi informada pela administração municipal através de ofício ao Tribunal de Contas do Estado, que, até hoje não se sabe por que motivos, mandou cancelar o contrato anterior e trouxe uma série de problemas para a população, apenas por questões técnicas. Decisões judiciais corroboraram a medida do TCE e a confusão se formou, durante todos estes longos meses.

Segundo o contrato, a nova empresa também se comprometeu, em conjunto com o município, a não promover qualquer alteração no valor do contrato pelo prazo de 12 meses. A Sistemma terá agora que se organizar para começar o trabalho em tempo recorde ou parte de Porto Velho continuará atolada no lixo.

De acordo com o documento que chegou ao Tribunal de Contas, a Prefeitura afirma que a Sistemma é empresa remanescente da dispensa emergencial realizada anteriormente e que já teve sua qualificação técnica e econômica analisada pelos órgãos municipais competentes. Dá para acreditar que, desta forma, o problema do lixo estará resolvido?

BANDIDOS ATACAM NO CENTRO EM PLENA LUZ DO DIA, NUMA ÁREA TOTALMENTE SEM POLICIAMENTO

Em plena luz do dia. Em pleno centro da cidade. Dois bandidos, armados, invadiram uma loja, na rua Almirante Barroso e roubaram cerca de 20 mil reais em joias, guardadas numa loja de auto peças. Ou seja, a dupla estava muito bem informada, sabia onde procurar e o que procurar e, mais que tudo, tinha certeza de que não encontraria nenhum policial na região. Mesmo no meio da tarde. O assalto durou apenas alguns minutos e foi testemunhado por várias pessoas, enquanto os funcionários da loja eram rendidos pelos bandidos, que os ameaçavam a todo o momento.

As câmeras de segurança da empresa registraram toda a movimentação, desde a chegada dos criminosos até sua fuga. De que adianta câmera de segurança, se não há como as imagens chegarem em tempo real a setores da segurança pública para que possam agir? Os assaltantes usaram capacetes durante todo o roubo e, claro, não há como identificá-los.

O mais greve de tudo é que, no meio da tarde ou até um pouco mais, não há policiamento numa área nobre da Capital. Em algumas regiões mais perigosas, como a do conjunto Orgulho do Madeira, na manhã da sexta-feira se via viatura da PM fazendo o policiamento. Mas no centro da cidade, onde se concentra boa parte do comércio, se via zero viaturas, zero policiais, zero segurança pública.

Os funcionários da loja roubada ainda se recuperam dos momentos de terror que viveram. Não há pistas dos bandidos, a não ser imagens das câmeras de segurança. Elas servirão para alguma coisa?

HOSPITAL, UPA, COMBATE ÀS ALAGAÇÕES, CUMPRIMENTO DE DECISÕES SOBRE O LIXO: LÉO FALA DE AVANÇOS NOS DINOS

Já foi paga a primeira parcela da compra do prédio do Hospital das Clínicas, no centro da Capital, onde passará a funcionar, dentro de alguns meses, o Hospital Municipal Universitário, numa parceria da Prefeitura de Porto Velho com a Unir e com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a Ebserth. Em breve, mais uma parcela, sob responsabilidade da Prefeitura da Capital, será quitada.

Esta foi uma das informações que o prefeito Léo Moraes transmitiu neste sábado, ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros da TV, na SICTV/Rondônia. Durante a atração com maior audiência no horário, Léo respondeu a perguntas dos Dinos e também dos telespectadores. Além disso, recebeu várias mensagens de apoio e elogios.

Léo falou também sobre política, como presidente regional do Podemos e confirmou que o partido terá sim candidatura própria ao Governo. Destacou a inauguração de mais uma UPA, para atender a população de vários bairros e comentou que, em relação à situação do lixo, a Prefeitura vai cumprir todas as decisões dos órgãos de fiscalização. Destacou ainda o grande esforço da sua equipe para combater as alagações e afirmou que em breve haverá mais recursos, vindos do governo federal, para obras de infraestrutura na sua cidade.

Participara do Papo os Dinossauros Everton Leoni, Beni Andrade, Emanuel Nery, Cícero Moura, Erik Araújo e Sérgio Pires.

Com menos de 15 meses no poder, Léo Moraes já contabiliza vários avanços na administração municipal. E garantiu: “vem muito mais coisas boas por aí”!

NEGREIROS BATALHA POR ILUMINAÇÃO NO LAGOINHA E ASFALTO PARA O RUA DO BAIRRO TIRADENTES

Em poucos dias, duas ações lideradas pelo vereador Gedeão Negreiros, também presidente da Câmara Municipal, mobilizou setores da Prefeitura, para atender necessidades da população da Capital. O primeiro trabalho, foi a cobrança de iluminação pública urgente no entorno da Escola Francisco Marto, no bairro Lagoinha. A outra, foi reivindicação apresentada para o asfaltamento, também em regime de urgência, da rua Estrela, no bairro Tiradentes.

O primeiro pedido de providência foi encaminhado à EMDUR, para solucionar a escuridão na região da Escola Municipal Francisco Marto, visando proteger alunos, pais e moradores, na rua Estrela, Bairro Tiradentes. Focado em garantir mais segurança e qualidade de vida para a população, Gedeão Negreiros protocolou um pedido de providência exigindo ações imediatas da EMDUR no bairro Lagoinha.

O alvo da solicitação é a urgência na manutenção e instalação de iluminação pública no entorno da Escola Municipal de Educação Infantil Francisco Marto, localizada na Rua Daniela. Gedeão cobra do diretor da Emdur, Bruno Holanda, uma solução para a região, que Estrela, no Bairro Tiradentes.

A segunda questão envolve a busca de solução para problemas de infraestrutura nos bairros da capital. Desta vez, o foco da sua atuação é o Bairro Tiradentes. Atendendo aos apelos da comunidade local, o parlamentar protocolou pedido junto à secretaria de Obras, Seinfra, diretamente ao secretário Thiago Catanhede, Gedeão Negreiros relata os graves transtornos enfrentados diariamente por quem vive ou transita pelo local, especialmente durante o inverno amazônico.

Ambas solicitações reforçam o compromisso do gabinete de Gedeão em fiscalizar e buscar soluções reais para as demandas de infraestrutura urbana de Porto Velho.

PERGUNTINHA

Você sabia que a broncopneumonia, doença que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro na UTI nesta final de semana, é a causa mais comum por doenças infecciosas no Brasil, de mortes de idosos acima de 65 anos de idade e que Bolsonaro corre sério risco de morte da doença que o atingiu na prisão?