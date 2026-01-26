“Eu não tenho nada a esconder”, diz Heloisa Périssé ao falar sobre vida amorosa

Publicada em 26/01/2026 às 15h32
Em meio ao retorno à dramaturgia, Heloisa Périssé decidiu comentar publicamente o momento que atravessa fora das telas. Atualmente no elenco da novela Êta Mundo Melhor!, da TV Globo, a atriz falou sobre a fase de renovação pessoal e o relacionamento com a diretora Leticia Prisco, assumido no fim do ano passado.
Sem adotar tom defensivo, Heloisa afirmou que lida com naturalidade com a exposição da vida pessoal. “Eu não tenho nada a esconder”, disse a atriz, ao explicar que enxerga a transparência como algo inerente à profissão de quem vive sob os holofotes.
Aos 59 anos, ela descreveu o período atual como um recomeço consciente, marcado por mais autonomia e leveza. Após o fim do casamento com Mauro Farias, Heloisa passou a olhar para o amadurecimento como um processo positivo. Em tom descontraído, classificou a etapa como uma “segunda adolescência” e brincou: “A melhor adolescência é essa que a gente começa agora, aos 60”.
Segundo a atriz, fatores como estabilidade profissional, independência financeira e o crescimento das filhas contribuíram para uma vivência mais livre de idealizações. Ainda assim, ela reconhece que rupturas exigem firmeza emocional. “Separar não é fácil. Às vezes, separar é mais difícil do que casar”, refletiu, ao comentar os desafios das decisões pessoais.
Ao concluir, Heloisa destacou que prefere não antecipar angústias nem se prender a expectativas externas. A atriz disse que evita especulações e adota uma postura mais paciente diante do futuro. “Amor, deixa configurar. Quando configurar, a gente vê o que faz”, afirmou, reforçando a escolha por respeitar o próprio tempo e seguir com serenidade.
