Prefeitura promove programação do Janeiro Branco voltada à saúde mental dos servidores da assistência social

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), iniciou nesta segunda-feira (26) uma programação especial em alusão ao Janeiro Branco, com dois dias de palestras voltadas exclusivamente aos servidores da assistência social. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde mental e do bem-estar emocional dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.
A abertura da programação foi conduzida pela vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e da Família, Marley Muniz (PL), que destacou a importância do autocuidado e da necessidade de reservar um tempo para olhar para si, especialmente em áreas que lidam diariamente com situações de vulnerabilidade, sofrimento e alta carga emocional.
Os servidores da Semasf atuam na linha de frente de serviços essenciais como abrigos para crianças e adolescentes, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centro de Convivência Viver Bem (CCVB) e demais extensões da secretaria. O contato constante com demandas sociais complexas torna fundamental a criação de espaços de escuta, reflexão e fortalecimento emocional dos profissionais.
A programação conta com palestra ministrada pela psicóloga Cleide Antunes, que aborda o tema “Saúde mental no ambiente de trabalho”, além de atividade orientada por educador físico e momento de integração com coffee break, contribuindo para um ambiente de troca, acolhimento e cuidado coletivo.
As atividades seguem até esta terça-feira (27), no período da manhã, como parte de uma ação institucional realizada durante o horário de expediente. Para garantir a continuidade dos atendimentos à população, as equipes foram organizadas de forma escalonada, permitindo a participação dos servidores sem prejuízo aos serviços essenciais.
A ação integra as estratégias da gestão municipal voltadas à valorização dos servidores públicos e à construção de um ambiente de trabalho mais saudável, humano e comprometido com a qualidade dos serviços prestados à população.
