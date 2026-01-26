Prefeitura convida toda a população para a Audiência Pública de prestação de contas
A Prefeitura de Espigão do Oeste convida toda a população para a Audiência Pública de prestação de contas, um momento de transparência, diálogo e respeito com cada cidadão.

É nessa audiência que mostramos, com responsabilidade, como os recursos públicos foram aplicados, quais metas foram cumpridas e como seguimos trabalhando para garantir serviços melhores, mais eficientes e mais humanos para todos.

29 de janeiro de 2026

9h

Auditório da Câmara Municipal

A sua presença fortalece a democracia, aproxima a gestão das pessoas e constrói uma cidade mais justa, participativa e consciente. Espigão cresce quando você participa.

