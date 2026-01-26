Prefeitura convida toda a população para a Audiência Pública de prestação de contas

Por ASSESSORIA
Publicada em 26/01/2026 às 14h56
A Prefeitura de Espigão do Oeste convida toda a população para a Audiência Pública de prestação de contas, um momento de transparência, diálogo e respeito com cada cidadão.
É nessa audiência que mostramos, com responsabilidade, como os recursos públicos foram aplicados, quais metas foram cumpridas e como seguimos trabalhando para garantir serviços melhores, mais eficientes e mais humanos para todos.
29 de janeiro de 2026
9h
Auditório da Câmara Municipal
A sua presença fortalece a democracia, aproxima a gestão das pessoas e constrói uma cidade mais justa, participativa e consciente. Espigão cresce quando você participa.
