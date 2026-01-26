“Entendo quem me rejeitou”, escreve Aline Campos após saída do BBB 26

Publicada em 26/01/2026 às 14h56
Poucos dias depois de deixar o Big Brother Brasil 26, Aline Campos decidiu falar diretamente ao público. Em uma carta aberta publicada no Instagram nesta segunda-feira (26), a atriz refletiu sobre a experiência no confinamento, abordando sentimentos de rejeição, críticas e aprendizados pessoais.
O texto, escrito no bloco de notas do celular, começa com uma explicação sobre a necessidade de se expressar: “Resolvi escrever porque nem tudo o que aparece é tudo o que existe”. Ao longo da mensagem, Aline demonstra compreensão em relação às reações negativas que recebeu durante e após o programa. “Entendo quem me rejeitou. Quem me criticou. Entendo quem me julgou dentro da casa. Entendo quem me julgou fora dela também”, escreveu.
Primeira participante eliminada da edição, a carioca de 38 anos afirmou que a passagem pelo reality serviu como um processo de autoconhecimento. Reconhecendo imperfeições, ela destacou: “Tenho ego para equilibrar. Erro. Ainda erro muito e continuarei errando. Também estou em processo”, deixando claro que não se vê como alguém pronta ou isenta de falhas.
Na carta, Aline também explicou a postura adotada durante o jogo. Segundo ela, a entrada no programa não teve como objetivo competir a partir de comparações ou personagens. “Eu nunca entrei ali para ser melhor do que ninguém. Entrei para ‘jogar’ sem deixar de ser verdadeira comigo mesma”, afirmou. Em seguida, reforçou: “Não tinha personagem. Não tinha máscara. Era eu.”
Durante sua curta permanência no BBB 26, Aline ficou marcada por um estilo de vida alternativo, com discursos voltados ao bem-estar mental e espiritual, além de práticas de meditação. Essas escolhas geraram discussões dentro da casa e culminaram em um embate com Ana Paula Renault em seu último Sincerão.
Ao tratar da repercussão externa, a atriz associou parte da rejeição ao estranhamento diante de suas opções pessoais. “Quando alguém aparece tentando viver diferente, isso incomoda. Nos força a sair do modo padrão de pensar, sentir, enxergar a vida. Parece estranho, exagerado, forçado, chato, eu sei. Eu não sou perfeita”, concluiu.
