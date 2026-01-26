Homem tenta matar esposa após descobrir traição pelo celular

Por pvhnoticias.com
Publicada em 26/01/2026 às 09h15
Publicada em 26/01/2026 às 09h15
Um homem de 38 anos foi preso neste domingo (25), suspeito de tentar matar a esposa de 21, no distrito de União Bandeirantes em Porto Velho.
Segundo apurado pela PM, o suspeito ficou revoltado depois de ver imagens da esposa com outro no celular, quando agrediu a vítima e passou a correr com uma faca na mão atrás da companheira na rua.
Quando a PM chegou, encontrou a vítima bastante abalada e o suspeito sentado na frente da casa enquanto ingeria bebida alcoólica, em visível estado de embriaguez. O indivíduo foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!