Prefeitura de Porto Velho executa obra de drenagem e melhora escoamento de águas no bairro Floresta

Publicada em 26/01/2026 às 10h25
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue executando ações de drenagem para reduzir transtornos causados pelo acúmulo de água durante o período chuvoso. Os serviços estão sendo realizados na Rua Fortuna, no bairro Floresta.
No local, as equipes identificaram falhas no sistema de drenagem existentes, causadas pelo entupimento de manilhas antigas, o que comprometia o escoamento das águas pluviais e provocava alagamentos frequentes.
Para solucionar o problema, foram retirados aproximadamente 22 metros de manilhas que estavam obstruídas por resíduos e sedimentos. Na sequência, a Seinfra implantou 22 metros de novas manilhas, com diâmetro de 60 centímetros, garantindo maior vazão e eficiência ao sistema.
Prefeitura de Porto Velho mantém um cronograma contínuo de serviços de drenagem e manutenção
Além da substituição das manilhas, foi realizada a limpeza de três bocas de lobo, ação necessária para assegurar o correto direcionamento da água da chuva e prevenir novos pontos de alagamento.
O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou a importância do serviço.
“Estamos atuando de forma preventiva e corretiva, priorizando pontos críticos da cidade. O trabalho de drenagem é fundamental para dar mais segurança aos moradores e preservar as vias públicas”.
A Prefeitura de Porto Velho mantém um cronograma contínuo de serviços de drenagem e manutenção, atendendo demandas da população e contribuindo para a melhoria da infraestrutura nos bairros da capital.
