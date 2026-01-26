Neymar reage a vídeo que chama mãe de sua filha de ex-amante: “Como fala me*”**”

Publicada em 26/01/2026 às 11h15
Uma discussão que começou nas redes sociais levou Neymar Jr. a se manifestar publicamente para defender a mãe, Nadine Gonçalves, e Amanda Kimberlly, mãe de sua filha caçula, Helena. O episódio ganhou repercussão após um vídeo de uma influenciadora, com críticas às duas, viralizar.
O estopim da polêmica foi a comemoração do aniversário de 59 anos de Nadine. A presença de Amanda e da neta no encontro motivou ataques à matriarca do jogador, que foi acusada pela influenciadora de ter convidado uma “ex-amante” para a festa, além de comentários direcionados à modelo.
Diante da repercussão, o atacante do Santos reagiu nos comentários com uma resposta direta: “Como fala me*”**, acompanhada de emojis de risada. A interação foi suficiente para reacender o debate entre seguidores do atleta.
A celebração, por sua vez, ocorreu de forma discreta, com poucos registros públicos. Um dos raros momentos compartilhados partiu de Amanda Kimberlly, que publicou uma imagem de Nadine brincando com a neta durante o evento.
Sobre o histórico da relação com Neymar, Amanda já havia se posicionado anteriormente. Segundo ela, o envolvimento ocorreu quando o jogador não mantinha relacionamento público. “Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento. Pelo menos, pra mim, foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros”, afirmou em outra ocasião.
O episódio evidencia como situações familiares envolvendo figuras públicas rapidamente se transformam em debates amplos nas redes sociais, com respostas diretas e repercussão imediata entre fãs e críticos.
